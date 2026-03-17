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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Al menos 5.000 estudiantes de zona rural de Riohacha no tienen transporte escolar

Al menos 5.000 estudiantes de zona rural de Riohacha no tienen transporte escolar

A algunos estudiantes les ha tocado caminar hasta cinco kilómetros para llegar a sus colegios.

Transporte informal que usan estudiantes para llegar a sus colegios en zona rural de Riohacha.
Transporte informal que usan estudiantes para llegar a sus colegios en zona rural de Riohacha.
Suministrada.
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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