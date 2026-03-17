Al menos 5.000 estudiantes de zona rural de Riohacha no tienen transporte escolar

Los estudiantes de las instituciones rurales ubicadas en los corregimientos de Riohacha y los centros etnoeducativos, viven un panorama difícil ante la falta de contratación del transporte escolar que debería garantizar la Alcaldía de Riohacha.

Según el secretario de educación, iniciaron un plan de contingencia para garantizar que los niños de las instituciones educativas rurales vayan a clase con su transporte escolar, mientras avanza el proceso de licitación para la contratación final de dicho transporte.

“Hemos tomado medidas transitorias mientras contratamos el servicio de transporte escolar; medidas transitorias como enviarle recursos a los fondos educativos de la parte mayoritaria para que ellos se encarguen de la contratación, pero cuando hablamos con los rectores nos dimos cuenta que tenían sus cuentas inactivas para que estos recursos llegaran con ese destino, sin embargo, ya los rectores han tratado de activar esas cuentas especiales”, dijo Alberto Mario Cuan, secretario de Educación de Riohacha.



Sobre proceso de licitación para transporte escolar

De acuerdo al funcionario, ya han iniciado el proceso de licitación para contratar el transporte escolar y evitar que los niños caminen por caminos destapados o por la Troncal del Caribe para llegar a sus instituciones educativas.

“El proceso licitatorio avanza porque eso demora una cantidad de días y por eso fue que tomamos la medida transitoria para que los niños no tuvieran esta afectación en materia de transporte escolar", indicó el funcionario.



En varias instituciones rurales, los mismo docentes buscan a los estudiantes y o llevan a los centros educativos, con la finalidad de evitar la deserción.