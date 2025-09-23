En vivo
Procuraduría investiga a exalcalde de Riohacha proyectó la construcción de un puente

Se proyectó la construcción de un puente de cuatro carriles, con ciclorrutas y andenes, pero no se construyó según las especificaciones iniciales y se entregó un puente de tan solo dos carriles.

proyecto-de-construccion-de-puente-en-riohacha.jpg
Proyecto de construcción de puente en Riohacha.
Foto: DPS.
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

El puente del Riíto, ubicado en la desembocadura del río Ranchería, en plena calle primera de Riohacha, es motivo de las investigaciones que ahora adelanta la Procuraduría contra el exalcalde de la ciudad, José Ramiro Bermúdez.

Todo obedece a que se proyectó la construcción de un puente de cuatro carriles, con ciclorutas y andenes. Sin embargo, este no se construyó según las especificaciones iniciales, sino que se entregó un puente de tan solo dos carriles.

“Con esos dos carriles, a veces hay mucho tráfico, y si hubiera sido de cuatro hubiera sido mejor (…) y lo que le diga es mentira, mi hermano, porque no sabemos qué hicieron con la plata (…) lo agarraron para otra cosa porque era para cuatro, pero así quedó”, dijo Elías Peña, un transeúnte del puente construido.

En el informe del ente disciplinario se señala que eliminaron los componentes proyectados por una inviabilidad financiera.

“Como no se tenían los recursos, el mismo DPS lo que hizo fue reestructurar el proyecto inicial, que venía con cuatro carriles; dos de ida y dos de venida. En la reestructuración, por temas presupuestales, el mismo DPS pudo definir que eran dos carriles los que se tenían; una obra por cerca de 6.500 millones de pesos”, dijo el exalcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez, en conversación con Blu Radio.

El puente fue inaugurado en febrero de este año por el exdirector de ese entonces, Gustavo Bolívar; hubo papayera y cinta inaugural. En una publicación del entonces director del DPS se menciona que fueron aproximadamente 10 mil millones de pesos y no 6.500 millones, como había indicado el exalcalde.

La Procuraduría también investiga al secretario de Infraestructura de esa época porque, al parecer, entregó estudios y diseños a una empresa en la que simultáneamente era socio y representante legal.

