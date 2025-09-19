En vivo
Emergencia en un colegio de Riohacha: estudiantes fueron rociados con hidróxido sódico

Emergencia en un colegio de Riohacha: estudiantes fueron rociados con hidróxido sódico

Según el reporte médico, hay niños con quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo.

Hospital de Riohacha.jpg
Hospital de Riohacha //
Foto: suministrada
Por: Johnner Alvarado
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Un grupo de por lo menos 15 estudiantes de la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione de Riohacha, resultaron gravemente afectados en sus cuerpos debido a que al parecer uno de sus compañeros le roció hidróxido sódico o soda cáustica, la cual se utiliza para destapar cañerías.

La mayoría de estos niños entre los 10 y 13 años de edad fueron remitidos a la Clínica Cedes de la capital guajira donde algunos registran pérdida de cabello por efecto del potente ácido; otros tienen quemaduras de segundo y tercer grado en los ojos, partes de la cara, la espalda y las extremidades.

“Tenemos el reporte de un niño que hasta el momento es el que registra más gravedad porque el ácido le cayó en la boca y alcanzó a tomar parte de este”, expresó uno de los galenos que atiende a los niños.

Pediatra atiende a un niño
Pediatra atiende a un niño
Foto: ImageFX

La molestia de los familiares de los menores hospitalizados es que la institución hasta ahora no se ha pronunciado frente al grave hecho.

"Hay uno con bastante gravedad porque ingirió porque respiró. Hay niños que les afectó la vista, sin embargo no son de gravedad, pero sí les ha manifestado la vista. Tengo a mi hija tengo a mi hija que tiene quemaduras en el hombro derecho en la parte de la cara y dentro del ojo no les afectó la córnea, pero sí, le afectó la parte de las pupilas y todo eso”, dijo Heneris Mejía, madre de una niña con quemaduras en su cuerpo.

La Alcaldía de Riohacha y la Secretaría de Educación Distrital tampoco se han pronunciado sobre el hecho.

