Arranca en Riohacha la cumbre mundial de migración con delegados de más de 40 países

Desde hoy y hasta el próximo jueves, Riohacha, capital de La Guajira, es el epicentro de la XV Cumbre Mundial de Migración y Desarrollo, la cual reúne a delegados de más de 40 países y organizaciones internacionales.

“El tema migratorio es trascendental para el gobierno de mi país y, por supuesto, estamos aquí participando. Vamos a aportar todo lo que, desde nuestra experiencia, hemos logrado hacer con nuestros migrantes”, dijo Germán Benacel, embajador de El Salvador en Colombia, quien arribó a la cumbre.

La cumbre centrará su temática en la movilidad laboral y en los derechos humanos para migrantes.

“Tenemos más de 1.200 personas registradas y más de 50 participantes de diferentes países. Ya han llegado cerca de 800 personas. Vamos a tener un evento muy grande, con más de seis paneles temáticos y 21 eventos paralelos”, explicó Laura Arango, consejera de asuntos humanitarios en la embajada de Colombia ante Naciones Unidas.

Las autoridades en La Guajira esperan que, desde hoy, se dinamice la economía y que los delegados disfruten de este departamento.

“Queremos que vivan importantes experiencias, que conozcan este departamento, que ofrece una cultura eterna y una aventura inigualable. El compromiso es poder, en este foro migratorio, conocer posibilidades para entender esta problemática que es global”, expresó Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.

La Policía aumentó los operativos en la ciudad y en los alrededores de la biblioteca virtual y del centro de convenciones donde se realizan los eventos principales.

“Hay unos grupos especiales que están pasando revista en Riohacha, con puestos de control y requisas en diferentes establecimientos”, dijo a Blu Radio el coronel Diego Montaña, comandante de la Policía de La Guajira.

Durante esta cumbre mundial, las autoridades esperan un aumento en las reservas de hoteles, alimentación, transporte y otros servicios.