Amiga de Westcol e influencer paisa falleció en trágico accidente: "Ha sido muy difícil"

Un trágico hecho enlutó a Medellín tras conocer la muerte de María José Calderón, de 23 años, conocida en redes sociales como Mayits y muy cercana al streamer Westcol, pues perdió la vida cuando se movilizaba a la altura de la en la calzada occidental de la Autopista Sur, a la altura del sector de Industriales, en el suroccidente de la ciudad, en su motocicleta.

“Hace como dos horas, también una persona muy cercana a nosotros, de mucho tiempo, una persona que inició con nosotros falleció en un accidente de tránsito. Ha sido muy difícil. Tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Qué pesar, ha sido muy fuerte. Yo no hablaba con ella hace como un año en persona, siendo realista, pero por mensajes sí habíamos intercambiado varios. Sean muy prudentes con la familia”, fueron las palabras del streamer confirmando la noticia, quien confesó no sentirse bien por la noticia.

Mayits // Foto: Instagram @lamayits

Ella era creadora de contenido, además de bailarina y practicante de boxeo, quien en sus redes sociales contaba con más de 80.000 seguidores que no pudieron ocultar la tristeza de lo sucedido, pues fue una de las primeras en hacer stream en Colombia y de ahí su amistad con Westcol.

“María José sentía la vida con todo el cuerpo. Su deseo de vivir, de amar, de sentir esta existencia era desbordante. Amaba al mundo con una entrega honesta, sin medidas, y al mismo tiempo tenía ese anhelo tan humano y tan suyo: ser amada, profundamente, de verdad. Hoy la despedimos con el corazón roto, pero también agradecido. Porque María José vivió como quiso: intensamente, con amor, con hambre de vida. Esperemos encuentre un cielo con twerk y donde haya mucha mostaza”, fueron las palabras de Fénix, la academia de baile en donde se encontraba Mayits.



Otros creadores de contenido también lamentaron la noticia y la recuerdan con una mujer “carismática” y de “un inmenso corazón”.