Expulsaron de iglesia cristiana a uno de los peleadores del evento de Westcol

El evento de boxeo de Stream Fighters, del polémico y reconocido Westcol, sigue dando de qué hablar más allá de pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdirir, sino que otros participantes también han estado entre los más mencionados en redes sociales y uno en especial porque denunció que le robaron un dinero.

Se trata de Iván Harrisen de la Cruz Valencia, conocido como JH de la Cruz, quien tuvo combate contra el creador de contenido peruano Cristorata y al cual venció en el primer round ante la renuncia de este, coronándose por segunda vez en este evento. La primera vez fue en 2024 cuando venció a Camilo Sánchez, comediante y creador de contenido.

“Mientras el resto de mis compañeros y sus equipos salieron a celebrar, yo permanecí en una habitación solo, sin nadie con quien compartir la alegría de haber ganado el cinturón. Ese Westcol es un mentiroso… que se enriquezca más con esos 10.000 dólares. Yo no le voy a rogar a ese Westcol de los Westcol”, contó, pues, supuestamente, el paisa debía pagarle un dinero si ganaba de la forma en el que lo hizo.

JH de la Cruz // Foto: Twitch JH de la Cruz

Expulsarán a JH de la Cruz de su iglesia

Ahora, otro problema le ha dejado esta pelea a JH y es que, según contó en su cuenta de TikTok, la Iglesia Adventista del Séptimo Día le va a negar la entrada por haber participado en el combate.



“Desde los 16 años hasta ahora soy adventista y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele; sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”, contó.

Dijo que no cree que “se irá al infierno” por haber peleado ni por no estar en la iglesia, sin embargo, seguirá predicando la palabra tal cual lo ha hecho desde el primer día.