¿Por qué jóvenes terminaron peleando a la salida del Stream Fighters 4?

Más de 15.000 personas llegaron al Coliseo MedPlus en Bogotá el pasado 18 de octubre por el Stream Fighters 4, el evento de boxeo del popular y polémico streamer Westcol, el cual contó con una audiencia de más de 4 millones de personas en directo en la plataforma Kick.

El evento terminó sobre las 11:00 de la noche tras la polémica entre Yina Calderón y Andrea Valdiri por el combate que no se dio, pero en los pasillos del MedPlus otro combate se dio, el cual se volvió viral rápidamente, pues varios jóvenes se fueron a los puños cuando salían del recinto quedando todo en video y redes sociales.



¿Por qué jóvenes terminaron peleando tras Stream Fighters?

En realidad, no hay información confirmada, solamente rumores en redes sociales. Según un usuario que subió el momento de la pelea, habría sido por un intento de robo del cual se dieron cuenta y al reclamarle, los más grandes terminaron golpeando a un grupo de chicos que se encontraban en el sitio.

Mientras que otros en comentarios aseguraron que sería un cruce de palabras que calentó la situación tras que los más grandes morbosearan a la joven del clip, por lo cual terminaron a los golpes y uno de ellos bastante herido, tal como se pudo ver en uno de los videos compartidos en redes sociales.

Me ví todo stream fighters pero nunca ví está pelea pic.twitter.com/Wydop9fdAI — pepitoelpollito3 (@pepitoelpollit3) October 19, 2025

La crítica de esta discusión fue que los que golpearon eran adultos y estaban golpeando a un grupo de adolescentes, asimismo, alcanzaron a golpear a una chica que intentó defender a sus amigos en esta situación.



Por supuesto, esto se fue viral en redes sociales y generó todo tipo de reacciones, en especial porque fue una discusión que se dio minutos después de que Yina Calderón se retirara de su combate.

¿Qué es el Stream Fighters?

Inspirado en La Velada del Año, evento de Ibai Llanos en España, se creó para impulsar la industria de los creadores de contenido en Colombia. Allí, algunos de ellos se enfrentan en boxeo acompañados de las reglas básicas de este deporte.