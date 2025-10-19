En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Regasificadora de Cartagena
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Andrea Valdiri lanza fuerte mensaje en redes a Yina Calderón tras combate en Stream Fighters

Andrea Valdiri lanza fuerte mensaje en redes a Yina Calderón tras combate en Stream Fighters

A través de sus redes sociales, envió un fuerte mensaje a Yina Calderón, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

Andrea Valdiri lanza fuerte mensaje en redes a Yina Calderón
Andrea Valdiri lanza fuerte mensaje en redes a Yina Calderón
Foto: captura Kick - Instagram @andreavaldirisos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

El pasado sábado, 19 de octubre, se realizó una nueva edición del Stream Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido Westcol y llevado a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Una de las peleas más esperadas de la noche era la de Andrea Valdiri contra Yina Calderón, dos figuras con una larga rivalidad en redes sociales que prometían ofrecer el enfrentamiento más comentado del certamen.

Sin embargo, el combate no se desarrolló como se esperaba. Yina Calderón abandonó el ring segundos después de que iniciara la pelea, incluso se quitó el casco mientras Andrea Valdiri aguardaba lista para comenzar. Westcol intervino en varias ocasiones para intentar convencerla de continuar, pero Calderón mantuvo su decisión de no pelear.

Vea también

  1. Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras abandonar pelea
    La influencer no se quedó con nada.
    Foto: Ig @stream_fighters y captura Kick
    Entretenimiento

    Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras abandonar pelea: "Lengua larga"

  2. Yina Calderón vs. Andrea Valdiri
    Yina Calderón vs. Andrea Valdiri
    Foto: Stream Fighters
    Sociedad

    Andrea Valdiri ganó sin pelear: Yina Calderón abandonó el combate en el Stream Fighters 4

Ante su negativa, Andrea Valdiri fue declarada ganadora, mientras el público expresó su inconformidad lanzando objetos hacia el ring.

“Quiero felicitar a Andrea”, alcanzó a decir Yina Calderón antes de retirarse definitivamente, dejando tras de sí uno de los momentos más polémicos del evento.

Horas después, Calderón volvió a generar controversia al publicar en su cuenta de Instagram un video de Valdiri levantando el cinturón de campeona. “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, escribió.

Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar pelea contra Andrea Valdiri

La respuesta de Andrea Valdiri no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, envió un fuerte mensaje a Yina Calderón, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

“En la vida hay que tener coherencia, hablar detrás de una pantalla es muy fácil, ¿pero asumir la responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias, Colombia, no ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto”, dijo.

Publicidad

En la misma publicación, Valdiri agregó otra polémica frase: “‘Me va a noquear y no le voy a dar el gusto’, las palabras de Ga-Yina”.

Andrea Valdiri lanza fuerte mensaje en redes a Yina Calderón

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Andrea Valdiri

Yina Calderón

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad