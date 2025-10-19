Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras abandonar pelea: "Lengua larga"

La polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, una de las más esperadas del evento Stream Fighters 4, terminó antes de comenzar y sigue generando controversia.

Fue así como a los 20 segundos de iniciado el combate, Calderón decidió abandonar el ring alegando que no podía continuar, lo que desató abucheos, caos entre los asistentes y fuertes críticas en redes sociales.

Mientras los organizadores intentaban controlar la situación, varios espectadores lanzaron objetos hacia el cuadrilátero y la creadora de contenido huilense fue retirada por su equipo de seguridad.

Frente a estas actitudes, Andrea Valdiri rompió el silencio y lanzó duras críticas hacia su contrincante. En conversación con El Tigre, del programa 'The Corner TV, la barranquillera expresó su molestia y calificó de irresponsable la conducta de Calderón.



“Tres golpecitos, cuatro en una costilla, y quedó lista. Ella le dijo al réferi que no aguantaba más. Yo le dije: ‘si quieres te doy despacito, pero sigamos, no dejes que la gente se vaya molesta’”, relató Valdiri.

La creadora de contenido agregó que su rival no se preparó físicamente y actuó sin respeto hacia el público ni hacia el contrato firmado. ““Esto es una vaina en la que no se puede mamar gallo, si tú tienes un contrato dale hasta el final, pero entonces te pones a amenazar, tienes la lengua larga en redes sociales y hablas mal de todo el mundo. La muñequera que yo le metí no es nada en comparación con la cachetada que le va a dar la vida””, afirmó.

Finalmente, Valdiri sentenció que no quiere tener ningún tipo de vínculo con Calderón después de lo ocurrido:

“Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mi historia. Para mí ella no existe. Punto final”.

Horas después del fallido enfrentamiento, Yina Calderón apareció en redes sociales ironizando sobre lo sucedido. En un video compartido por su hermana, se le veía en casa preparando arroz con huevo y bromeando sobre “descansar después de la pelea”.

Incluso, este domingo publicó una historia en la que escribió: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, mensaje que aumentó la indignación de los seguidores del evento.