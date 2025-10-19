En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Regasificadora de Cartagena
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras abandonar pelea: "Lengua larga"

Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras abandonar pelea: "Lengua larga"

Tras el polémico abandono de Yina Calderón en Stream Fighters 4, Andrea Valdiri rompió el silencio y lanzó frases que encendieron aún más la controversia.

Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras abandonar pelea
La influencer no se quedó con nada.
Foto: Ig @stream_fighters y captura Kick
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

La polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, una de las más esperadas del evento Stream Fighters 4, terminó antes de comenzar y sigue generando controversia.

Vea también:

  1. Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar pelea contra Andrea Valdiri
    La influencer se retiró a los 20 segundos de la pelea.
    Foto: Redes sociales y captura Kick
    Entretenimiento

    Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar pelea contra Andrea Valdiri: "Vivo del show"

Fue así como a los 20 segundos de iniciado el combate, Calderón decidió abandonar el ring alegando que no podía continuar, lo que desató abucheos, caos entre los asistentes y fuertes críticas en redes sociales.

Mientras los organizadores intentaban controlar la situación, varios espectadores lanzaron objetos hacia el cuadrilátero y la creadora de contenido huilense fue retirada por su equipo de seguridad.

Frente a estas actitudes, Andrea Valdiri rompió el silencio y lanzó duras críticas hacia su contrincante. En conversación con El Tigre, del programa 'The Corner TV, la barranquillera expresó su molestia y calificó de irresponsable la conducta de Calderón.

“Tres golpecitos, cuatro en una costilla, y quedó lista. Ella le dijo al réferi que no aguantaba más. Yo le dije: ‘si quieres te doy despacito, pero sigamos, no dejes que la gente se vaya molesta’”, relató Valdiri.

La creadora de contenido agregó que su rival no se preparó físicamente y actuó sin respeto hacia el público ni hacia el contrato firmado. ““Esto es una vaina en la que no se puede mamar gallo, si tú tienes un contrato dale hasta el final, pero entonces te pones a amenazar, tienes la lengua larga en redes sociales y hablas mal de todo el mundo. La muñequera que yo le metí no es nada en comparación con la cachetada que le va a dar la vida””, afirmó.

Finalmente, Valdiri sentenció que no quiere tener ningún tipo de vínculo con Calderón después de lo ocurrido:

Publicidad

“Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mi historia. Para mí ella no existe. Punto final”.

Horas después del fallido enfrentamiento, Yina Calderón apareció en redes sociales ironizando sobre lo sucedido. En un video compartido por su hermana, se le veía en casa preparando arroz con huevo y bromeando sobre “descansar después de la pelea”.

Incluso, este domingo publicó una historia en la que escribió: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, mensaje que aumentó la indignación de los seguidores del evento.

Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar pelea contra Andrea Valdiri

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Andrea Valdiri

Yina Calderón

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad