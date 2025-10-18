Andrea Valdiri ganó sin pelear: Yina Calderón abandonó el combate en el Stream Fighters 4

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri era uno de los más esperados del Stream Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido Westcol y realizado este sábado en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Ambas figuras, que mantienen una fuerte rivalidad desde hace varios años en redes sociales, prometían protagonizar la pelea más comentada de la noche.

Sin embargo, el combate no se llevó a cabo como se esperaba. Yina Calderón abandonó la pelea antes de que iniciara, incluso se quitó el casco mientras Andrea Valdiri aguardaba en el ring. Westcol intervino en repetidas ocasiones para intentar convencerla de continuar.

“Todo el mundo está viendo. Honor y respeto, Yina. Se pelea hasta el final”, le dijo el streamer, intentando que Calderón retomara su lugar.

La tensión aumentó cuando la hermana de Yina Calderón también protagonizó un fuerte intercambio verbal con Valdiri, lo que generó más caos entre los asistentes.



Finalmente, ante la negativa de Calderón, Andrea Valdiri fue declarada ganadora sin haber peleado, mientras el público expresaba su inconformidad lanzando objetos hacia el ring.

“Quiero felicitar a Andrea”, alcanzó a decir Yina Calderón antes de retirarse definitivamente del lugar, dejando tras de sí una de las escenas más comentadas del evento. "No tuve una buena rival", aseguró la empresaria e influencer al finalizar el evento.