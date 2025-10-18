En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Así fue la pelea entre Karina García vs. Karely Ruiz en Stream Fighters 4 en Bogotá

Así fue la pelea entre Karina García vs. Karely Ruiz en Stream Fighters 4 en Bogotá

Aunque Karina comenzó perdiendo fuerza en el segundo round, fue en el tercer asalto, a pocos segundos de finalizar la pelea, cuando la modelo decidió rendirse, al no resistir más el enfrentamiento.

Así fue la pelea entre Karina García vs. Karely Ruiz en Stream Fighters 4 en Bogotá
Así fue la pelea entre Karina García vs. Karely Ruiz en Stream Fighters 4 en Bogotá
Foto: Stream Fighters 4
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

La influencer mexicana Karely Ruiz, originaria de Nuevo León, se enfrentó a la colombiana Karina García Oficial en el Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer Westcol y realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La entrada de Karina fue una de las favoritas en redes sociales, ya que apareció junto a la cantante Yailin, la exnovia de Anuel, quien interpretó su canción Bing Bong durante la presentación.

En el primer asalto, la colombiana tomó la delantera, mientras que la mexicana sufrió una caída tras resbalar en el ring.

Aunque Karina comenzó perdiendo fuerza en el segundo round, fue en el tercer asalto, a pocos segundos de finalizar la pelea, cuando la modelo decidió rendirse, al no resistir más el enfrentamiento. Incluso, tuvo que recibir asistencia y oxígeno.

Al ser anunciada como ganadora, Karely Ruiz aseguró que había entrenado durante mucho tiempo para esta pelea y destacó el esfuerzo de su oponente. “También es un logro de Karina, porque somos mujeres chingonas”, expresó.

Publicidad

Ruiz contó además que se instaló un mes antes en Bogotá para adaptarse al clima y prepararse físicamente.

El evento también cuenta con otras peleas entre:

  • TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)
  • Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
  • Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)
  • Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia)

Una de las peleas más esperadas de la noche es la de Andrea Valdiri contra Yina Calderón, quienes ya habían protagonizado un fuerte enfrentamiento durante el cara a cara del viernes 17 de octubre.

Mejores memes de la pelea entre Karely Ruiz y Karina García

En redes sociales se ha vuelto tendencia la pela entre la colombiana y la mexicana, y los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar con los mejores memes.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad