Así fue la pelea entre Karina García vs. Karely Ruiz en Stream Fighters 4 en Bogotá

La influencer mexicana Karely Ruiz, originaria de Nuevo León, se enfrentó a la colombiana Karina García Oficial en el Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer Westcol y realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La entrada de Karina fue una de las favoritas en redes sociales, ya que apareció junto a la cantante Yailin, la exnovia de Anuel, quien interpretó su canción Bing Bong durante la presentación.

En el primer asalto, la colombiana tomó la delantera, mientras que la mexicana sufrió una caída tras resbalar en el ring.

Aunque Karina comenzó perdiendo fuerza en el segundo round, fue en el tercer asalto, a pocos segundos de finalizar la pelea, cuando la modelo decidió rendirse, al no resistir más el enfrentamiento. Incluso, tuvo que recibir asistencia y oxígeno.



Karely Ruiz gana a Karina Garcia por K.O 🇲🇽 pic.twitter.com/wzRLfSKZjd — Mendo (@RogerMendo14) October 19, 2025

‼️ Karely Ruiz defeats Karina Garcia via TKO in Round 3 🥊#StreamFighters4 | @IfnBoxing pic.twitter.com/DlEiDU0lSC — IFN (@IfnBoxing) October 19, 2025

Al ser anunciada como ganadora, Karely Ruiz aseguró que había entrenado durante mucho tiempo para esta pelea y destacó el esfuerzo de su oponente. “También es un logro de Karina, porque somos mujeres chingonas”, expresó.

Ruiz contó además que se instaló un mes antes en Bogotá para adaptarse al clima y prepararse físicamente.

El evento también cuenta con otras peleas entre:



TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)

JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)

Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia)

Una de las peleas más esperadas de la noche es la de Andrea Valdiri contra Yina Calderón, quienes ya habían protagonizado un fuerte enfrentamiento durante el cara a cara del viernes 17 de octubre.



Mejores memes de la pelea entre Karely Ruiz y Karina García

En redes sociales se ha vuelto tendencia la pela entre la colombiana y la mexicana, y los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar con los mejores memes.

No los quiero ver criticándome a Karina García con doble L al final. Su única misión es ser linda pic.twitter.com/lmYEk2PbVd — Felipe Romero (@Dfeliperomero) October 19, 2025

