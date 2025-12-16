Dímelo bajito, una historia de reencuentros y revelaciones: así podrá verlo en Colombia

En un giro emocional que mezcla el reencuentro con las heridas del pasado, la película Dímelo bajito —basada en la exitosa novela juvenil de Mercedes Ron— llega a Prime Video este 12 de diciembre, disponible también para los suscriptores en Colombia. El largometraje, protagonizado por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, aborda las relaciones afectivas marcadas por la ausencia, el paso del tiempo y la intensidad del primer amor.

La cinta adapta la primera entrega de la trilogía Dímelo (Dímelo bajito, Dímelo en secreto, Dímelo con besos) y marca el inicio de un universo narrativo audiovisual más amplio: The House of Ron. Este proyecto de expansión internacional está consolidando a Mercedes Ron como una de las autoras juveniles más adaptadas de habla hispana.

“No queríamos contar una historia romántica más, sino explorar lo que ocurre cuando el pasado regresa con más fuerza de la que uno puede controlar”, afirma Emma Lustres, productora del film, en entrevista para este medio.

Dímelo bajito // Foto: Prime Video

El reencuentro como detonante emocional

La historia gira en torno a Kamila Hamilton, una joven que creía tener el control de su vida... hasta que reaparecen Thiago y Taylor Di Bianco, dos hermanos con quienes compartió su infancia. Thiago fue su primer beso; Taylor, su protector más cercano. El reencuentro con ambos desencadena una lucha interna en Kami, que ya no es la niña de antes y ahora se enfrenta a emociones más complejas.



“Kamila es un personaje que ha construido muros emocionales. Pero la sola presencia de los hermanos Di Bianco los empieza a derrumbar, uno a uno”, explica Lustres.En este punto, la película se distancia de los clichés del romance adolescente y se adentra en una narrativa de vínculos rotos, resentimientos y segundas oportunidades, lo que la vuelve especialmente relevante para una generación que crece entre silencios emocionales y sobreexposición digital.



Una producción española con alcance global

La película, dirigida por Denis Rovira y escrita por Jaime Vaca (Élite), es una producción de Vaca Films, con un elenco que combina juventud y experiencia. Además de los protagonistas, destacan nombres como Celia Freijeiro, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan, Jan Buxaderas y Fernando Nagore.

Prime Video ha apostado por llevar esta historia a una audiencia global. En Colombia, Dímelo bajito estará disponible en la plataforma desde el mismo 12 de diciembre, como parte de su catálogo de contenido original internacional.

“Es fundamental que estas historias lleguen también a América Latina. La conexión cultural es muy fuerte, especialmente en países como Colombia, donde Mercedes Ron tiene una base de lectores muy activa”, comenta la productora.