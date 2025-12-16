En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Dímelo bajito, una historia de reencuentros y revelaciones: así podrá verlo en Colombia

Dímelo bajito, una historia de reencuentros y revelaciones: así podrá verlo en Colombia

La película, dirigida por Denis Rovira y escrita por Jaime Vaca (Élite), es una producción de Vaca Films, con un elenco que combina juventud y experiencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad