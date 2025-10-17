Link para ver EN VIVO y online el Stream Fighters 4: horarios, combates y más

Luego de meses de espera, finalmente, este sábado, 18 de octubre, el Coliseo MedPlus recibirá el esperado Stream Fighters 4, el famoso evento del streamer colombiano Westcol al lado de otros creadores de contenido, tanto nacionales como internacionales, que llegan a este recinto por varias horas a ver boxeo en vivo.



Peleas Stream Fighters 4

TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)

JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú).

Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia).

Peleas del Stream Fighters 4 // Foto: Kick - Westcol

¿Por dónde ver Stream Fighters 4?

Este evento se podrá ver totalmente gratis, EN VIVO y online este sábado, 18 de octubre, a través del canal de Kick, plataforma de streaming, de Westcol. Esto debido a que es un evento exclusivo entre las partes y solo el creador de contenido tiene permiso de hacerlo, tal como sucede con Twitch e Ibai Llanos en La Velada del Año.



Este será el link oficial en donde usted podrá ver las peleas este sábado: https://kick.com/westcol

¿A qué hora es el stream fighters este 18 de octubre?

El propio Westcol, a través de su cuenta de Instagram, aseguró que el evento comenzará sobre las 4:00 de la tarde, al igual que la transmisión. Serán cinco combates acompañados de varios artistas de talla internacional como lo son Cosculluela y Farruko, entre algunas sorpresas.

Luego del pesaje, que fue este viernes 17 de octubre, los fanáticos presenciarán enfrentamientos épicos entre streamers y creadores de contenido provenientes de Colombia, Argentina, Chile, México, Perú y República Dominicana.

“Desde el primer momento que hicimos el Stream Fighters en un gimnasio, nosotros ya sabíamos que íbamos a llenar un estadio. Yo me acuerdo, nosotros fuimos al Movistar (Arena), subí una historia y dije: ‘Acá será el próximo’, así fue. Nos arriesgamos. Cuando usted quiere hacer cosas que vayan más allá, usted solo se abre las puertas”, dijo Westcol hace meses en diálogo con Blu Radio.

