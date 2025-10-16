Habrá dos eventos en el Coliseo MedPlus: tenga en cuenta recomendaciones de movilidad

Doble jornada este 17 y 18 de octubre en donde, una vez más, Bogotá será capital de música en Latinoamérica con diferentes conciertos en los principales ‘venues’ de la ciudad; por ejemplo, Andy Rivera en el Movistar Arena o Imagine Dragons en el Vive Claro.

Pero donde más se concentrará música y entretenimiento será en el Coliseo MedPlus partida doble con David Guetta y el Stream Fighters de Westcol el 17 y 18, respectivamente, en donde se esperan más de 30.000 personas en un saldo de dos días.

Ojo, tenga en cuenta recomendaciones de movilidad

La ciudad recibirá varios conciertos, por ende, desde la Secretaría de Movilidad hicieron un llamado a seguir recomendaciones de movilidad. En el caso del MedPlus, el llamado es a los conductores a tomar rutas alternas a la calle 80, pues se espera mucho flujo en la zona durante el 17 y 18 de octubre, entre las 5:00 de la tarde y pasadas la media noche.

Por otro lado, si usted irá a alguno de estos dos eventos la recomendación será tomar transporte público y buses intermunicipales para evitar alto tráfico en la zona, al igual que reservar su parqueadero con tiempo para que llegue rápido a su show.



Tarifa carros: $35.000.

$35.000. Tarifa motos: $25.000.

Asimismo, los asistentes podrán reservar su trayecto de ida y regreso en buses especiales.

Salida (ida): todas las rutas parten desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus.

Regreso: al finalizar el concierto, los buses salen del Coliseo MedPlus hacia diferentes puntos de la ciudad:



Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte.

Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado.

Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.

¿Qué conciertos habrá en el Coliseo MedPlus?

El viernes, 17 de octubre, a las 10:30 de la noche saldrá al escenario el famoso dj David Guetta que pondrá a vibrar a miles de personas con este evento. Su regreso a Colombia era uno de los más esperados desde hace años y tendrá todo un setlist lleno de sus mejores éxitos.

Por otro lado, el sábado, 18 de octubre, el famoso streamer Westcol tendrá en Bogotá su famoso evento de boxeo Stream Fighters en donde tendrá diferentes celebridades de la farándula colombiana, al igual que creadores de contenido.

Luego del pesaje, que será este viernes 17 de octubre, los fanáticos presenciarán enfrentamientos épicos entre streamers y creadores de contenido provenientes de Colombia, Argentina, Chile, México, Perú y República Dominicana. Además, el evento ofrecerá un espectáculo de talla mundial con presentaciones de artistas reconocidos como Cosculluela y Farruko, al lado de Stake y Kick, patrocinadores oficiales.

