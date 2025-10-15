Tras el concierto de la banda estadounidense Imagine Dragons, que se realizará este viernes 17 de octubre en el Vive Claro Distrito Cultural, la Alcaldía de Bogotá, a través del medio de transporte público TransMilenio, anunció una operación especial de transporte para facilitar la llegada y salida de los asistentes.

“Para este evento disponemos de una operación especial con servicios troncales hacia cuatro portales del sistema y tres rutas habituales de TransMiZonal. Con esta oferta buscamos garantizar un transporte público eficiente y a precios justos”, afirmó Lucy Cucaita, directora de Buses de TransMilenio S.A.

Para el regreso del concierto, se habilitarán cuatro rutas troncales desde las estaciones CAN - British Council, con destino a los portales Usme, Suba, Norte y 80. Además, se dispondrán de tres servicios especiales del SITP hacia Unicentro, Septimazo y Av. 1° de Mayo, cuyos despachos se ajustarán según la demanda de los usuarios.

TransMilenio anuncia plan especial de movilidad por el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

En cuanto a la llegada al evento, se pondrán en operación 17 servicios troncales con paradas en las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN - British Council, así como en la troncal Avenida El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS Central, ofreciendo múltiples alternativas para acceder al lugar del concierto.



En total, 33 servicios conectarán distintos puntos de la ciudad con paraderos ubicados sobre la avenida 68, la carrera 60 y las calles 53 y 63.

Se recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta TuLlave, planificar el viaje con tiempo y consultar las redes oficiales del sistema para mantenerse informados sobre cualquier actualización del servicio.