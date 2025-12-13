Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El sorteo de El Paisita Noche volvió a despertar el interés de miles de jugadores en Colombia durante la jornada del sábado 13 de diciembre de 2025. Como ocurre cada noche, este reconocido chance se convirtió en el centro de atención de quienes siguen de cerca los resultados y mantienen la esperanza de que su número de la suerte sea el ganador.

Este juego de azar, ampliamente arraigado en la cultura popular del país, continúa siendo una opción frecuente para quienes buscan una oportunidad diaria de ganar. La expectativa se mantiene vigente gracias a la constancia de sus sorteos y a la facilidad con la que los jugadores pueden acceder a la información oficial.

Resultado oficial del Paisita Noche – 13 de diciembre de 2025

De acuerdo con el reporte oficial del operador, la combinación ganadora del sorteo fue , una cifra que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna.



Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal:

Los apostadores tienen la posibilidad de consultar los resultados del Paisita Noche de días anteriores a través de las plataformas oficiales. Estas herramientas permiten verificar apuestas realizadas, revisar combinaciones jugadas y llevar un registro histórico, lo que resulta especialmente útil para quienes participan de manera habitual.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche depende directamente del tipo de acierto que logre el jugador. Las modalidades de pago están claramente definidas y varían según la cantidad de cifras acertadas en el número ganador.



Aciertos por cifras finales

La uña (1 acierto – última cifra): paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata (2 aciertos – dos últimas cifras): paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas opciones suelen ser las más elegidas por los jugadores que prefieren apuestas más sencillas, aunque con premios menores.



Aciertos de tres cifras

Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

En esta modalidad, las probabilidades y los pagos aumentan, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan un equilibrio entre riesgo y ganancia.



Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno: paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.

Estos son los premios más altos que ofrece el chance, ideales para los jugadores que se animan a apostar por números completos con la expectativa de una ganancia significativa.



Es importante recordar que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 % sobre el valor total del premio, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es que se sortea todos los días, lo que permite a los jugadores seguir sus resultados de forma constante y participar de manera continua.

