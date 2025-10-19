Yina Calderón rompió el silencio tras abandonar pelea contra Andrea Valdiri: "Vivo del show"

La esperada pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 terminó antes de comenzar.

La influenciadora huilense sorprendió a los más de 15.000 asistentes al Coliseo MedPlus, en Bogotá, al abandonar el ring apenas 20 segundos después de iniciado el combate, desatando una ola de indignación tanto en el público como entre los organizadores.

El duelo era considerado el plato fuerte de la noche, con miles de espectadores conectados en línea y un ambiente de euforia en el recinto. Sin embargo, la tensión se transformó rápidamente en caos cuando Calderón, visiblemente incómoda, decidió no continuar la pelea.

Los abucheos no se hicieron esperar y, en medio del descontento, algunos asistentes lanzaron objetos hacia el ring, obligando al equipo de seguridad a retirar a la influenciadora del escenario.



Andrea Valdiri, por su parte, no ocultó su molestia. Frente al público expresó que la situación era injusta para quienes pagaron la entrada y criticó la falta de compromiso de su oponente. “No fue justo con la gente que pagó la boleta. No tuve una buena rival”, dijo con evidente frustración.



Yina Calderón reapareció en redes sociales

Mientras tanto, en redes sociales, la polémica crecía. Horas después del evento, Yina Calderón reapareció en un video compartido por su hermana, Leonela.

En las imágenes, se le ve sonriente en su casa, preparando arroz con huevo. “Después de esa pelea tan larga, vine a hacer arroz con huevo”, dijo entre risas, ironizando sobre lo ocurrido. Incluso aseguró que planeaba ver una película para “descansar”, lo que provocó una avalancha de críticas en redes sociales.

El organizador del evento, Westcol, fue contundente al pronunciarse durante la transmisión: aseguró que Calderón quedaba “vetada de todos sus futuros proyectos”, calificando su comportamiento como una falta de respeto al público y a la producción.

Lejos de disculparse, Yina volvió a encender la controversia este domingo, 19 de octubre, al publicar una historia en Instagram en la que compartió un video de Valdiri levantando el cinturón de campeona. “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, escribió, dejando claro que su retiro del ring no fue casualidad, sino parte de su estrategia mediática.

Así, lo que prometía ser una noche histórica para el entretenimiento en Colombia terminó convertida en otro episodio de polémica protagonizado por Yina Calderón, quien una vez más demostró que, para ella, la fama vale más que la pelea.