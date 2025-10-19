Duro mensaje de Westcol a Yina Calderón tras abandonar pelea con Andrea Valdiri en Stream Fighters

En el Stream Fighters 4, evento realizado la noche del sábado 18 de octubre de 2025 por el streamer Westcol, y que contó con más de 15.000 asistentes en el Coliseo MedPlus de Bogotá, se vivieron momentos de tensión y polémica por la pelea entre dos colombianas.

Se trató de Yina Calderón y Andrea Valdiri, una de las peleas más esperadas de la noche. Sin embargo, a solo 20 segundos de iniciado el combate, Calderón decidió abandonar el ring alegando que no podía continuar, lo que desató una gran polémica.

Aunque Westcol le insistió para que continuara, la creadora de contenido afirmó que no iba a seguir, lo que generó indignación en el streamer y en el público. Por eso, él decidió que Yina quedaba vetada de todos sus eventos.

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia. ¡Y un ruido para que Yina Calderón se vaya para la p**a mi***a!”, expresó Westcol durante el evento.



La influencer no se quedó con nada. Foto: Ig @stream_fighters y captura Kick

Además, el creador de contenido aseguró que se encargará de que el próximo año Andrea Valdiri participe en la Velada de Ibai: “Delante de todo el mundo, porque te lo mereces”. Por su parte, la influenciadora Valdiri dijo sentir vergüenza con el público, ya que “vinieron a ver una buena pelea”. También agradeció a los asistentes y se refirió a Calderón como “GaYina”.

“Intentamos que fuera un evento inolvidable, pero aun así este evento queda para la historia, y yo sé que Valdiri va a pelear el próximo año. Que se retire con un aplauso, porque se lo merece”, añadió Westcol.

Publicidad

Desde la organización aseguraron que no sabían nada sobre la decisión de Yina Calderón. Cabe resaltar que, horas después de la pelea, Yina apareció en redes sociales junto a su hermana Leonela, sonriendo y preparando comida.

“Después de esa pelea tan larga, vine a hacer arroz con huevo”, dijo Calderón. Además, en una historia publicada en Instagram junto a un corto del combate, escribió: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”.

Este es el video