En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incendio consumió bodega en La Estrella: seis viviendas afectadas y cuatro animales muertos

Incendio consumió bodega en La Estrella: seis viviendas afectadas y cuatro animales muertos

Se confirmó que un bombero resultó lesionado durante la atención de la emergencia, aunque su estado de salud no reviste gravedad. No se reportaron personas fallecidas ni civiles heridos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad