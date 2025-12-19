Incendio consumió bodega en La Estrella: seis viviendas afectadas y cuatro animales muertos

Un incendio de grandes proporciones se registró desde el mediodía y hasta la tarde de este viernes en una fábrica de pinturas ubicada en la Unidad Industrial Sierra Morena, sobre la carrera 50, en el municipio de La Estrella.

La emergencia obligó al cierre total de este corredor vial entre las calles 96 y 98, mientras los organismos de socorro adelantaban labores para controlar las llamas.

El alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez, explicó que la situación fue especialmente compleja por el tipo de materiales almacenados en la planta industrial.

"El incendio se presentó en una fábrica de pinturas. De ahí lo complejo para apagar las llamas, pero ya está controlado en un 95 por ciento”, señaló. Según indicó, se esperaba que en un par de horas se lograra la extinción total del fuego y la posterior reapertura de la carrera 50.



El más reciente balance entregado por la administración municipal confirmó afectaciones en viviendas cercanas. “Son seis viviendas las afectadas y cuatro mascotas muertas: tres perros y un gato”, precisó el mandatario.

Además, se confirmó que un bombero resultó lesionado durante la atención de la emergencia, aunque su estado de salud no reviste gravedad. No se reportaron personas fallecidas ni civiles heridos.

La atención del incendio estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, con el apoyo de unidades de Caldas, Itagüí, Sabaneta, Medellín y Bello. A estas labores se sumaron la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y la Policía Nacional, que realizaron el acordonamiento de la zona y apoyaron los cierres viales.

Sobre el origen de la conflagración, el alcalde indicó que “las causas del incendio ya serán materia de investigación, una vez controladas las llamas”, por lo que se adelantarán las evaluaciones técnicas cuando el área sea segura.

Desde la Alcaldía de La Estrella reiteraron el llamado a los conductores para tomar vías alternas y evitar la congestión vehicular mientras se restablece la movilidad en este sector del sur del Valle de Aburrá.