Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga continúa atención a familias damnificadas tras incendio

Alcaldía de Bucaramanga continúa atención a familias damnificadas tras incendio

La administración municipal adelanta una campaña de recolección de ayudas para las familias damnificadas tras el incendio en el asentamiento humano 12 de octubre.

