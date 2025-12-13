Alcaldía de Bucaramanga solicita ayudas urgentes para familias afectadas por incendio

Un voraz incendio consumió al menos 50 viviendas en el sector Las Pilas, en el occidente de Bucaramanga, generando una grave emergencia que dejó decenas de familias damnificadas y obligó a la activación de todos los organismos de socorro de la ciudad.

La conflagración se propagó rápidamente debido a las condiciones del terreno y a las fuertes ráfagas de viento, lo que dificultó las labores de control. Cuerpos de bomberos de Bucaramanga y del área metropolitana trabajaron durante varias horas para lograr extinguir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores.

Durante la emergencia, varias familias tuvieron que evacuar de manera inmediata sus viviendas, algunas de ellas con niños y adultos mayores. Las autoridades adelantan el censo de los afectados para establecer el número total de damnificados y coordinar la entrega de ayudas.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, hizo un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía y del sector privado para apoyar a las familias que lo perdieron todo. “Estamos activando todas las rutas de atención y solicitando ayudas humanitarias para atender a los afectados por esta tragedia”, señaló el mandatario.



La Policía Metropolitana, por medio del grupo PONALSAR de la Estación Norte de la MEBUC, respondió, a su vez, a la emergencia por el incendio registrado en el barrio 12 de Octubre, sumándose a las labores de atención junto al Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otros organismos de socorro, en una acción coordinada enfocada en salvaguardar la vida de los habitantes y mantener la seguridad en la zona afectada.

Hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Sin embargo, los organismos de socorro mantienen el monitoreo del área para descartar puntos calientes y prevenir nuevas emergencias. Las causas del incendio aún son materia de investigación.

La Alcaldía de Bucaramanga, junto con la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de emergencia, continúa evaluando los daños y coordinando la atención integral a las familias damnificadas.