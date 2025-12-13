En vivo
Alcaldía de Bucaramanga solicita ayudas urgentes para familias afectadas por incendio

Alcaldía de Bucaramanga solicita ayudas urgentes para familias afectadas por incendio

kits de aseo, ropa, alimentos no perecederos, frazadas y colchonetas, son algunas de las ayudas solicitas tras el voraz incendio, en el asentamiento humano 12 de octubre, autoridades locales adelantan el censo de afectados.

