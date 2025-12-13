Funcionarios de hospitales públicos de Antioquia sin salarios ni prima por deuda de Nueva EPS

La navidad llegó sin uno de los regalos más esperados por parte de los hospitales públicos en Antioquia, quienes nuevamente se pronunciaron por las dificultades financiera que afrontan en medio de millonarias deudas de entidades como la Nueva EPS.

Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, solo esta entidad adeuda a toda la red pública hospitalaria del departamento más de 300.000 millones de pesos, un flujo de caja vital para el pago por estos días tanto de salarios como primas del personal de salud.

Por esta razón la asociación lanzó una nueva alerta acerca de esta problemática que ha persistido durante los últimos meses. Sánchez inclusive advirtió que podrían llegar a suspender servicios no urgentes a usuarios de esta EPS por cartera acumulada

"Hacemos un llamado a la Nueva EPS para que haga los pagos oportunos que tiene pendientes con toda nuestra red pública hospitalaria y podamos continuar brindándole los servicios de salud a más de un millón de afiliados que tienen en el departamento de Antioquia", manifestó Sánchez.



La Nueva EPS en Colombia enfrenta una grave crisis financiera con deudas que, según la Contraloría, superan los 21,3 billones de pesos, incluyendo anticipos por legalizar y facturas sin procesar, lo que amenaza su sostenibilidad y la atención a más de 11 millones de afiliados.

Estas obligaciones acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores han generado retrasos en pagos, suspensión de servicios en algunos centros y preocupación en el sistema de salud nacional.