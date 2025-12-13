En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Funcionarios de hospitales públicos de Antioquia sin salarios ni prima por deuda de Nueva EPS

Funcionarios de hospitales públicos de Antioquia sin salarios ni prima por deuda de Nueva EPS

Las obligaciones acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores han generado retrasos en pagos, suspensión de servicios en algunos centros y preocupación en el sistema de salud nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad