Capturado en Zaragoza, Antioquia, alias ‘El Conductor’, extorsionista del Clan del Golfo

La captura de alias ‘El Conductor’, un presunto actor criminal que, al parecer, estaría dinamizando actividades de extorsión en el municipio de Zaragoza, subregión del Bajo Cauca antioqueño, se dio mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Gaula Militar.

Las unidades investigativas pusieron en marcha actividades de control y verificación frente a denuncias de extorsión que venían afectando a habitantes y comerciantes de la zona, logrando identificar y capturar en flagrancia a este individuo. Según las pesquisas, el hombre sería un presunto integrante de una estructura criminal dedicada a realizar intimidaciones y cobros extorsivos en nombre del Clan del Golfo.

En el momento de la intervención, a 'El Conductor' le fue incautada una pistola PPK calibre 7.65 mm y cinco cartuchos del mismo calibre, elementos que presuntamente utilizaba para realizar las intimidaciones y extorsiones a los habitantes del sector. El capturado deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

"Se logra la captura en flagrancia de un integrante perteneciente al Clan del Golfo que tiene injerencia delictiva en este municipio con el cobro de extorsiones y amenazas intimidatorias de homicidio. Esta persona obedece al nombre de Carlos Eduardo Perea, alias 'El Conductor'", explicó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Oscar Mauricio Rico Guzman.



El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por sus delitos. Este procedimiento contribuye de manera directa a la prevención de homicidios en el Bajo Cauca y representa una afectación a las finanzas y capacidad delictiva de la estructura ilegal que practicaba la extorsión como fuente de ingresos.