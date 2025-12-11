Capturan a alias 'El Indio', sicario del Clan del Golfo en el Nordeste de Antioquia

Autoridades capturaron con orden judicial en Segovia, Antioquia, a alias 'El Indio', señalado sicario del Clan del Golfo. Tenía orden de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

La detención tuvo lugar en el barrio San Joaquín, sector La Yé, durante actividades de control en las que el hombre fue identificado, registrado y verificado. Al validar sus antecedentes, se confirmó una orden de captura vigente por distintos delitos, entre ellos, concierto para delinquir y homicidio agravado, así lo aclaró el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia.

“Se logra la captura por orden judicial de Juan Esteban Rua Nasaya, alias El Indio, en el municipio de Segovia. Tiene antecedentes y tiene orden de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación y porte de arma de juego y municiones perteneciente al clan del Golfo”, reveló el alto oficial.

El capturado es señalado como presunto sicario de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, con injerencia en Segovia y estaría relacionado con diferentes hechos de homicidio en el sector.



El listado de delitos por los que fue capturado es amplio, alias 'El indio' es señalado como el presunto responsable del homicidio de Xhavy Yair Hernández, ocurrido el 14 de septiembre de 2023 en este municipio y presenta antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en los años 2022 y 2024, en los municipios de Segovia y Santo Domingo.

De acuerdo con las autoridades el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización.