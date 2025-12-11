En vivo
Antioquia  / Capturan a alias 'El Indio', sicario del Clan del Golfo en el Nordeste de Antioquia

Capturan a alias 'El Indio', sicario del Clan del Golfo en el Nordeste de Antioquia

Este sujeto tenía orden de captura por concierto para delinquir, homicidio agravado Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

