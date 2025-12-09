Incautaron importante material de guerra al Clan del Golfo en el municipio de Támesis, Antioquia

Autoridades lograron la incautación de importante material de guerra al Clan del Golfo en el municipio de Támesis, Antioquia. Dentro del operativo las autoridades lograron decomisar un amplio arsenal que contenía, entre otros, fusiles, pistolas y munición.

Durante el desarrollo de la estrategia Actuando por Antioquia, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en un trabajo articulado lograron dar un duro golpe al Clan del Golfo tras ubicar e incautar un amplio arsenal en zona rural del municipio de Támesis, en el departamento antioqueño. Las operaciones, que se llevaron a cabo en áreas estratégicas del suroeste de antioquia, se enfocaron en desarticular estructuras criminales que pretendían fortalecer su accionar delictivo en la región.

En medio del operativo se detectaron varias caletas en diferentes veredas como El Tambor y La Alacena y el sector El Cacique, lo que permitió incautar dos fusiles calibre 5.56 mm, dos fusiles AK calibre 7.62 mm, 1.027 cartuchos con municiones de diferentes calibres, 13 proveedores, además de una pistola Prietto Beretta y un revólver calibre 38. Este golpe permite reducir la posibilidad de ejecutar atentados contra la comunidad y la fuerza pública, así lo explicó el coronel de la Policía Nacional, Mauricio Rico.

“La Policía Nacional en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía Seccional desarrolló operaciones logrando la ubicación de un importante arsenal. Esta incautación representa una afectación directa a la capacidad criminal de esta estructura del Clan del Golfo”, dijo.



Las autoridades indicaron que las operaciones se mantendrán de manera sostenida en el suroeste antioqueño, con el fin de fortalecer la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes de este sector. La estrategia integral busca proteger el territorio bajo los principios de seguridad, dignidad y democracia.