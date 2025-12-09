En vivo
Incautaron importante material de guerra al Clan del Golfo en el municipio de Támesis, Antioquia

Incautaron importante material de guerra al Clan del Golfo en el municipio de Támesis, Antioquia

Dentro del operativo las autoridades lograron decomisar un amplio arsenal que contenía, entre otros, fusiles, pistolas y  munición.

