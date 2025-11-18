Asesinan a dueño de tienda en Támesis, Antioquia, en su propia vivienda

Un hombre, identificado como Darío Vergara Blandón, quien según las autoridades era el dueño de una tienda en el municipio de El Bagre, fue asesinado en zona rural del municipio de Támesis, Suroeste de Antioquia, más exactamente en la vereda Río Frío.

La información preliminar señala que los hechos se presentaron este martes dentro de su vivienda, donde el hombre fue hallado sin vida. Las circunstancias exactas del homicidio están siendo investigadas por las autoridades locales.

Según la Fundación Sumapaz, la víctima fatal también participaba de la Junta de Acción Comunal en esa localidad.

El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, confirmó que Policía y Ejército se encuentran realizando labores de investigación en la zona para esclarecer los hechos. También indicó que en ese mismo lugar, hace un par de meses, se había realizado un operativo que permitió la captura de algunos individuos.



Actualmente se espera el reporte oficial de las autoridades, mientras continúan las labores de investigación en la vereda Río Frío y se monitorea la situación para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.