Un abatido y varias capturas dejaron combates entre Ejército y Clan del Golfo en Támesis

Recientes hechos violentos en Antioquia también han tenido repercusiones en la subregión del Suroeste, donde recientemente se registraron combates entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Támesis.

Según indicó a Blu Radio el alcalde de esta localidad, Juan Pablo Pérez, los hechos ocurrieron en la zona alta de la vereda Río Frío, en límites con el municipio de Jericó, donde se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército contra miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Además de las capturas de varios de ellos, que están en procesos de legalización, en medio de las confrontaciones uno integrante del grupo armado fue abatido y otro resultó herido.

"Se presentó fue un operativo más liderado por el Ejército y por la Policía, donde se arrojaron unas capturas importantes de cabecillas que estaban en el cartel de los más buscados del Suroeste y, pues, producto de este operativo y ante la resistencia de estos criminales, se da la baja de uno de sus integrantes", destacó el mandatario.

Según el mandatario, este se trata del tercer operativo que en los últimos meses se adelanta contra este grupo armado en la zona que busca nuevos lugares para refugiarse mientras intentan seguir consolidando actividades como la minería ilegal y el microtráfico.

"Creemos que lo que buscan estas estructuras pues primero es expandir su red de microtráfico y segundo ponerse como a salvo o salvaguardar sus estructuras criminales debido al ataque y la contundencia con la que la fuerza pública está actuando también en otras subregiones como la cuenca del río San Juan", explicó el alcalde.

Esta situación se produce en medio de la alerta de organizaciones de derechos humanos como el Proceso Social de Garantías que recientemente advirtió que allí en Río Frío la junta directiva de la acción comunal de vereda presentó su renuncia y se han negado a participar de las fiestas del Día del Campesino programadas en su territorio.

El caso de Támesis es el segundo combate registrado en menos de 24 horas en Antioquia, luego de que el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte del departamento, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército fueran hostigados por hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc cuando trataban de desactivar un artefacto explosivo instalado en la vía que conduce al corregimiento del Valle de Toledo.

Como consecuencia de las acciones hostiles fue asesinado el soldado profesional Esneider Pineda Solarte y otros dos uniformados fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica al resultar heridos.