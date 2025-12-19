Nicolás Petro no irá a prisión en su caso por presunta corrupción en contratos

El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.

El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.

Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.



Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.

“Me cansé de buscar esos documentos”, dijo el juez, señalando que, en cambio, había pruebas que no hacían parte de este proceso.

En desarrollo.