En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nicolás Petro no irá a prisión en su caso por presunta corrupción en contratos

Nicolás Petro no irá a prisión en su caso por presunta corrupción en contratos

El juez Jorge Ortiz manifestó que Nicolás Petro, en estos momentos, no es un peligro para la sociedad ni despierta una amenaza de fuga dentro del proceso.

Nicolas Petro audiencia .png
El hijo del Presidente, Nicolás Petro, en medio de su audiencia para solicitud de medida de aseguramiento.
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad