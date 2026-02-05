En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

A la cárcel cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

Según las investigaciones, el cantante de cumbias ya tenía denuncias por maltrato a las mujeres.

