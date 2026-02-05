A la cárcel cantante de cumbias por intento de feminicidio en Bucaramanga

Un juez envió a la cárcel al cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, de 46 años, tras ser judicializado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, luego de ser señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental en hechos ocurridos en Bucaramanga.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría golpeado en repetidas ocasiones a Natalia Alexandra Pérez Navarro, de 39 años, y durante el más reciente ataque la hirió con un arma cortopunzante, causándole una lesión profunda que, según el reporte médico, pudo haberle costado la vida. El caso también es investigado como violencia intrafamiliar.

La Fiscalía estableció que la víctima habría sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y económica durante los cuatro años de convivencia con el hoy procesado, situación que fue determinante para la imputación de los cargos.

La captura de Duarte Naranjo se realizó en vía pública, en el occidente de Bucaramanga, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Floridablanca. El hombre es conocido en el ámbito musical con el alias de “Saúl Cumbias”, por su actividad como cantante y compositor.



Para la judicialización, se documentaron al menos dos ataques previos uno en agosto de 2025 en el barrio La Cumbre de Floridablanca, cuando Naranjo revisó el celular de su pareja y la agredió por celos, causándole una herida en el pecho; y otro en enero de 2026 en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el cantante ya contaba con denuncias previas por maltrato a mujeres, las cuales fortalecen el expediente en su contra.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular que será analizado como posible elemento probatorio dentro del proceso judicial. El caso continúa en etapa de investigación mientras el imputado permanece privado de la libertad.