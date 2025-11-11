Más de 20 años de prisión a hombre por feminicidio de mujer embarazada en N. Santander

El 12 de febrero de 2023 en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander, se dio la muerte de Adriana Marcela Escalante Peñaranda, quien se encontraba en estado de embarazado y fue asesinada a mano de su pareja Jhair Sepúlveda Sepúlveda, conocido como alias ‘Katyn’, con pasado en las disidencias.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por este feminicidio en donde le quitó la vida con un arma blanca propinándole varias apuñaladas en pena vía pública del corregimiento de Las Mercedes sobre las 6:40 de la mañana, que, pese a los intentos médicos, la gravedad de las heridas le causaron la muerte. Todo por una escena de celos por parte de este hombre, que al verla agonizando en plena calle, salió corriendo del sitio.

Adriana Marcela Escalante Peñaranda // Foto: redes sociales

“Lamentamos este hecho que se presentó en el corregimiento de Las Mercedes y desde ya con las autoridades competentes estamos investigando las causas que originaron este suceso”, señaló la Personería del municipio de Sardinata.

Por otro lado, se conoció que la sentencia fue impuesta tras un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, avalado por el juez del caso. Sepúlveda permanecía privado de la libertad en un centro carcelario desde enero de 2025, cuando fue capturado. Además, se mencionó que habría planificado el crimen con tiempo de antelación y se encontraba persiguiendo desde días antes a Escalante Peñaranda.



Ella era madre de dos niñas, de 7 y 8 años en ese momento, que, además, venía siendo víctima de violencia intrafamiliar con meses de anterioridad.