Más de 20 años de prisión a hombre por feminicidio de mujer embarazada en N. Santander

Más de 20 años de prisión a hombre por feminicidio de mujer embarazada en N. Santander

El hecho ocurrió en 2023 en el corregimiento Las Mercedes, del municipio de Sardinata. Ocurrió cuando el homicida portaba un arma blanca y atacó a la que era su pareja.

