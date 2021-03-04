Blu Radio Sardinata

Más de 20 años de prisión a hombre por feminicidio de mujer embarazada en N. Santander
El hecho ocurrió en 2023 en el corregimiento Las Mercedes, del municipio de Sardinata. Ocurrió cuando el homicida portaba un arma blanca y atacó a la que era su pareja.
Liberan al papá de la alcaldesa de Sardinata, Norte de Santander
Jesús David Montañez se encuentra en la ciudad de Cúcuta, donde fue llevado para realizarle varios estudios médicos para conocer su estado de salud.
Camión cargado de cerveza se volcó cerca al Catatumbo; comunidad ayudó a recuperar carga
Un camión cargado de cerveza se volcó en la vía Sardinata - Ocaña. Habitantes, en vez de saquear, ayudaron a salvar la carga y apoyaron al conductor herido.
“Estamos viviendo una tragedia humanitaria sin precedentes en el Catatumbo”: Ascamcat
Ayer el presidente Petro aseguró que la crisis que vive la región del Catatumbo, donde la violencia deja más de 80 muertos, es una muestra del "fracaso de la nación".
Detenido murió tras resultar quemado en estación de Policía de Sardinata: familia pide explicaciones
En el municipio de Sardinata, Norte de Santander, un hombre que fue detenido por policías en medio de una riña, falleció en las últimas horas producto de graves quemaduras que habrían ocurrido en la celda en la que fue recluido. ¿Qué le pasó en la estación de Policía?
En medio de un combate, el Ejército rescata a conductor que había sido secuestrado en Sardinata
En medio del combate en Sardinata, un presunto delincuente fue abatido y otros dos capturados, uno de los capturados resultó herido. El conductor fue rescatado, así como el tractocamión que pretendían robarle.
Dos mineros muertos y dos más atrapados en mina de Sardinata, Norte de Santander
Los trabajos de búsqueda son complejos, debido a la condiciones al interior de la mina en Sardinata.
Francotiradores asesinaron a un policía en Sardinata, Norte de Santander
El patrullero asesinado tenía 27 años y se encontraba en servicio de seguridad en las instalaciones de la Policía en el corregimiento de Las Mercedes.
El presidente Duque solo se enteró del atentado contra helicóptero cuando aterrizó
El gobernador de Norte de Santander entregó, en Mañanas BLU, detalles del ataque contra el presidente Iván Duque.
Ofrecen $3.000 millones de recompensa por información sobre atentado contra helicóptero presidencial
En el ataque se habría usado un fusil calibre 7-62 tipo FAL con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, así como un AK-47, aseguró la Policía.