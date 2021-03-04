En vivo
Blu Radio  / Sardinata

Sardinata

  • Cárcel en Colombia
    Cárcel en Colombia
    Foto: referencia, AFP
    Santanderes

    Más de 20 años de prisión a hombre por feminicidio de mujer embarazada en N. Santander

    El hecho ocurrió en 2023 en el corregimiento Las Mercedes, del municipio de Sardinata. Ocurrió cuando el homicida portaba un arma blanca y atacó a la que era su pareja.

  • Alcaldesa de Sardinata y su padre.
    Alcaldesa de Sardinata y su padre.
    Suministrada.
    Santanderes

    Liberan al papá de la alcaldesa de Sardinata, Norte de Santander

    Jesús David Montañez se encuentra en la ciudad de Cúcuta, donde fue llevado para realizarle varios estudios médicos para conocer su estado de salud.

  • camión volcado con cerveza.jpg
    Imágenes suministradas por las autoridades
    Santanderes

    Camión cargado de cerveza se volcó cerca al Catatumbo; comunidad ayudó a recuperar carga

    Un camión cargado de cerveza se volcó en la vía Sardinata - Ocaña. Habitantes, en vez de saquear, ayudaron a salvar la carga y apoyaron al conductor herido.

  • Desplazados Catatumbo _ Ocaña (4).jpg
    Santanderes

    “Estamos viviendo una tragedia humanitaria sin precedentes en el Catatumbo”: Ascamcat

    Ayer el presidente Petro aseguró que la crisis que vive la región del Catatumbo, donde la violencia deja más de 80 muertos, es una muestra del "fracaso de la nación".

  • Detenido murió tras resultar quemado en estación de Policía de Sardinata: familia pide explicaciones
    Detenido murió tras resultar quemado en estación de Policía de Sardinata: familia pide explicaciones.
    Pantallazo del video suministrado por Blu Radio.
    Nación

    Detenido murió tras resultar quemado en estación de Policía de Sardinata: familia pide explicaciones

    En el municipio de Sardinata, Norte de Santander, un hombre que fue detenido por policías en medio de una riña, falleció en las últimas horas producto de graves quemaduras que habrían ocurrido en la celda en la que fue recluido. ¿Qué le pasó en la estación de Policía?

  • En medio de un combate, el Ejército rescata a conductor que había sido secuestrado en Sardinata
    En medio de un combate, el Ejército rescata a conductor que había sido secuestrado en Sardinata
    Foto: Policía Nacional
    Santanderes

    En medio de un combate, el Ejército rescata a conductor que había sido secuestrado en Sardinata

    En medio del combate en Sardinata, un presunto delincuente fue abatido y otros dos capturados, uno de los capturados resultó herido. El conductor fue rescatado, así como el tractocamión que pretendían robarle.

  • Sardinata.
    Sardinata.
    Foto: Google.
    Santanderes

    Dos mineros muertos y dos más atrapados en mina de Sardinata, Norte de Santander

    Los trabajos de búsqueda son complejos, debido a la condiciones al interior de la mina en Sardinata.

  • Levantamiento de cadáver / AFP, imagen de referencia
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Santanderes

    Francotiradores asesinaron a un policía en Sardinata, Norte de Santander

    El patrullero asesinado tenía 27 años y se encontraba en servicio de seguridad en las instalaciones de la Policía en el corregimiento de Las Mercedes.

  • Ataque helicptero presidente Duque en Santander Fotos presidencia (6).jpeg
    Helicóptero en el que se desplazaba el presidente Duque en Santander
    Foto presidencia
    Nación

    El presidente Duque solo se enteró del atentado contra helicóptero cuando aterrizó

    El gobernador de Norte de Santander entregó, en Mañanas BLU, detalles del ataque contra el presidente Iván Duque.

  • Atentado contra Duque
    Atentado contra Duque
    Foto: AFP
    Judicial

    Ofrecen $3.000 millones de recompensa por información sobre atentado contra helicóptero presidencial

    En el ataque se habría usado un fusil calibre 7-62 tipo FAL con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, así como un AK-47, aseguró la Policía.

