El insólito momento que vivió la directora de la MOE en plena entrevista en Noticias Caracol

En plena entrevista de Alejandra Barrios, directora de la MOE, sobre riesgo electoral, una inesperada interrupción obligó a una pausa breve, generando reacciones en redes y robándose la atención de los televidentes.

