Las empresas a las que la SIC les pide explicar cómo fijan sus precios: “Vienen más requerimientos”

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una serie de requerimientos de información a varias empresas para conocer cómo estructuran sus precios, descuentos y promociones en el mercado colombiano.

Así lo confirmó la superintendente, Cielo Rusinque, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que explicó que estas actuaciones hacen parte de labores ordinarias de inspección, vigilancia y control.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, las primeras empresas que recibieron estos requerimientos son:



Nalsani SAS (Totto)

Whirlpool Colombia

Continente SAS

Panamericana Librería y Papelería

Supertiendas y Droguerías Olímpica

La medida ha generado inquietud en sectores empresariales, que han manifestado preocupación por una eventual intervención en la fijación de precios.

Sin embargo, la superintendente aseguró que no se trata de un control de precios ni de una fijación por parte del Estado.



Por qué la SIC está pidiendo información sobre precios

Cielo Rusinque explicó que los requerimientos se originan en un monitoreo periódico que la entidad viene realizando desde febrero de 2025, a través de la Delegatura de Protección al Consumidor, con el apoyo del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia.



Según indicó, el objetivo es conocer los elementos que componen la estructura de precios, así como la manera en la que se fijan ofertas, descuentos y promociones, especialmente en fechas comerciales.

“No implica en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura”, afirmó Rusinque durante la entrevista.

La funcionaria señaló que estos requerimientos buscan establecer si existen eventuales infracciones al Estatuto del Consumidor, como la promoción de descuentos que no serían reales o que se mantienen sin cambios durante largos periodos de tiempo.



¿Seguirán los requerimientos a más empresas?

La superintendente confirmó que las cinco empresas mencionadas no serán las únicas. Según explicó, ya se han expedido más requerimientos y se espera que el número supere las 50 empresas en el corto plazo.

“Si les parece polémico que estamos requiriendo a cinco empresas, van a tener que despertar más polémica porque vienen muchísimos más requerimientos en camino”, señaló.

Aclaró además que esta información corresponde únicamente a indagaciones preliminares y que no se trata aún de investigaciones formales, razón por la cual los requerimientos suelen manejarse de manera anonimizada.



Diferencia entre protección al consumidor y libre competencia

Durante la entrevista, Rusinque enfatizó que existen dos delegaturas distintas involucradas en estos procesos. Por un lado, la Delegatura de Protección al Consumidor, que analiza posibles engaños en promociones y descuentos.

Por otro, la Delegatura de Protección de la Libre Competencia, que evalúa si podrían existir prácticas como la fijación de precios inequitativos.

La superintendente explicó que el concepto de precio inequitativo no es una creación reciente, sino que hace parte de una doctrina existente desde hace décadas y que ha sido aplicada en administraciones anteriores de la SIC.

“No es algo que se pueda determinar de manera subjetiva. Hay parámetros, estándares y análisis técnicos en los que participan economistas, abogados y contadores”, afirmó.



¿La SIC fijando precios?

Ante las críticas del sector empresarial, Rusinque reiteró que la Superintendencia no establece cuánto deben costar los productos, ni define márgenes de ganancia, sino que verifica si las prácticas comerciales se ajustan al régimen legal vigente.

“No regulamos ni fijamos precios. Velamos porque en el mercado no se consoliden prácticas violatorias, sea del régimen de libre competencia o del estatuto del consumidor”, concluyó.

La funcionaria insistió en que los agentes del mercado no deberían alarmarse por estos requerimientos, ya que hacen parte de las herramientas ordinarias con las que cuenta la entidad para cumplir su función constitucional de protección a los consumidores y a la libre competencia.

