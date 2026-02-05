En cruce de disparos escoltas de la UNP dejan herido a ladrón que hurtó cadena de oro en Medellín

En medio de un cruce de disparos en plena vía pública de Medellín, un ladrón quedó herido, luego de que dos escoltas de la UNP reaccionaran al hurto de una cadena de oro. Tres delincuentes más lograron huir del lugar y son buscados por las autoridades

La calma del barrio Sevilla de Medellín se vio afectada por un cruce de disparos que se registró a plena luz del día y que se dio, luego de que cuatro hombres en motocicletas le robaran una cadena de oro a dos hombres que resultaron ser funcionarios de la Unidad Nacional de Protección.

Al momento del robo, los dos escoltas usaron sus armas de dotación y comenzaron a disparar a los delincuentes que habían emprendido la huida. Sin embargo, los funcionarios de la UNP lograron herir a uno de los ladrones que cayó inmediatamente al piso.

El reporte entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá deja en evidencia que el hombre herido quedó tirado al lado de una de las motocicletas con las que se cometió el hurto y que al ser inspeccionado se encontró que tenía las placas alteradas.



De momento, el delincuente herido fue trasladado a la Policlínica, en donde se recupera de las heridas, mientras es custodiado por uniformados que lo pondrán a disposición de las autoridades correspondientes una vez sea dado de alta.

Por ahora, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra buscando sin descanso a los otros tres ladrones que participaron del hurto y que lograron escapar del lugar de los hechos en el Nororiente de la capital de Antioquia.