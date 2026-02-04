En vivo
Inicia desacato contra funcionarios del Gobierno nacional por deuda a red hospitalaria de Medellín

Inicia desacato contra funcionarios del Gobierno nacional por deuda a red hospitalaria de Medellín

El ministro de Salud, el ministro de Hacienda, el superintendente de Salud e interventores de las EPS deberán responder por incumplir acción popular radicada por la Alcaldía de Medellín.

