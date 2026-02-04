Inicia desacato contra funcionarios del Gobierno nacional por deuda a red hospitalaria de Medellín

El Tribunal Administrativo de Antioquia se volvió a pronunciar sobre la acción popular que interpuso la Alcaldía de Medellín para que el Gobierno nacional salde la deuda con la red hospitalaria que, hasta hoy, no ha sido pagada. Ahora se ha iniciado el proceso de incidente de desacato contra varios funcionarios que no han dado respuesta ante el incumplimiento.

En la más reciente decisión, se otorgaron dos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; al ministro de Hacienda, Germán Ávila; al superintendente de Salud, Bernardo Camacho; y a los interventores de varias EPS para que explicaran las acciones implementadas con el fin de cumplir las medidas cautelares ordenadas. Dicho plazo ya se cumplió.

Debido a que no se conoce respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno nacional, ya se iniciaron los trámites para formalizar el incidente de desacato por el no pago de los recursos destinados a los hospitales públicos y privados de la capital de Antioquia.

Hay que recordar que esta decisión judicial llega luego de que se responsabilizara a la Nación y a las EPS intervenidas por la crisis del sistema de salud, bajo el argumento de que la falta de recursos ha puesto en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.



Según recoge la demanda, muchos hospitales en Medellín están recibiendo apenas una fracción de los recursos que se les adeudan por los servicios prestados. Esto ha generado una crisis de liquidez extrema, como en el caso del Hospital General de Medellín, al que se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos.