Distrito de Bogotá advierte por reclutamiento de jóvenes en época de inicio de clases

Colegios y universidades están bajo la mira del Distrito de Bogotá por posibles casos de reclutamiento a jóvenes por parte de integrantes de grupos armados que delinquen en el país. El secretario de seguridad precisó que, tanto las instituciones privadas y públicas, están bajo la mira de estos grupos.

El secretario de seguridad, César Restrepo, alertó sobre un posible reclutamiento de jóvenes estudiantes por parte de grupos armados que delinquen en el país en la temporada de inicio de clases, tanto en colegios como en universidades.

El secretario asegura que los reclutadores no diferencia entre las instituciones públicas o privada, sino que los jóvenes sin experiencia son sus objetivos principales.

“Y es que hay un riesgo de que con el ingreso a universidades y de ese cuento que es solo de públicas, no, con el ingreso a universidades hay agentes que están buscando reclutar personas para involucrarlas en sus organizaciones, pero si se desarrollan, por favor, pongan reconocimiento de la Fiscalía o de la Policía Metropolitana porque necesitamos esa información para judicializar a los responsables. El tema del riesgo de reclutamiento es real”. Concluyó el secretario.



Por su parte, hizo una comparación con la captura de la banda, los PPP y quienes fueron presentados ante la ciudadanía el pasado mes de diciembre del 2025 y fueron los responsables de múltiples manifestaciones y alteraciones de orden público a la salida de la Universidad. Nacional.

El Secretaría de seguridad, Cesar Restrepo, enfatizó que las personas que han sido halladas, responsables por temas de reclutamiento y participación de hechos de alteración de orden público en estos grupos delincuenciales, han tenido que responder hasta por delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Al finalizar, también envió un mensaje a las directrices de las universidades y colegios de Bogotá, para que mantenga constante comunicación con las autoridades distritales, si sospechan de alguna posible infiltración de personas que no hacen parte de las comunidades educativas.