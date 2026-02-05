En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Distrito de Bogotá advierte por reclutamiento de jóvenes en época de inicio de clases

Distrito de Bogotá advierte por reclutamiento de jóvenes en época de inicio de clases

El secretario de seguridad, César Restrepo, alertó sobre un posible reclutamiento de jóvenes estudiantes por parte de grupos armados que delinquen en el país en temporada de inicio de clases.

