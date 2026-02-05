Avianca reactiva ruta directa Bogotá–Caracas a partir del 12 de febrero

La aerolínea Avianca anunció este jueves la reactivación de su ruta directa entre Bogotá y Caracas, que iniciará operaciones el 12 de febrero de 2026 con vuelos diarios.

A través de un comunicado, la compañía anunció los siguientes itinerarios: Bogotá-Caracas, vuelo AV 142 con frecuencia diaria con salida 7:40 de la mañana y regreso 10:40 de la noche.

De igual forma la ruta Caracas-Bogotá, con vuelo AV143, con frecuencia diaria y salida a las 12:00 del mediodía y regreso a las 1:15 de la tarde.

Avianca precisó que la decisión responde a “una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea realizada en coordinación con las autoridades competentes". Confirmó que los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en avianca.com, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.



“Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional” señala el comunicado.

Qué otras aerolíneas vuelven a volar a Venezuela

"Latam Airlines Colombia informa que ha manifestado formalmente al Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la operación de la ruta Bogotá-Caracas, esto con el objetivo de gestionar la restitución del permiso de operación en este país", dijo a EFE esa compañía.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe.

Sobre su decisión de volver a volar próximamente a Venezuela, Latam Colombia agregó que "responde al interés de retomar la conectividad directa" entre los dos países.

"Somos conscientes de la importancia de este puente aéreo para las familias y los negocios, por lo que trabajamos con el firme compromiso de brindar nuevamente una operación confiable, segura y con los más altos estándares de excelencia a nuestros pasajeros", agregó la aerolínea.

Wingo reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales operadas los martes, viernes y domingos.

"La operación de estas rutas entre Colombia y Venezuela se realiza en coordinación con las autoridades competentes de ambos países y hace parte de la estrategia de Wingo para fortalecer la conectividad aérea entre ambos mercados, facilitando los viajes por motivos familiares, turísticos y de negocios", manifestó Wingo en un comunicado.