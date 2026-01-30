Habrá un vuelo por semana con colombianos deportados desde EE. UU.: canciller

La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la reanudación de los vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos.

Lo que señaló Villavicencio es que la idea es realizar un vuelo por semana.

“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía y por ahora mantendremos o haremos unos 20 vuelos, uno semanal para ir trayendo a estas personas”, dijo Villavicencio.

Colombianos deportados de Estados Unidos Foto: Cancillería

Es importante señalar que estos vuelos los opera la Fuerza Aérea desde hace un año. Lo anterior, ya que el pasado mes de enero de 2025 el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso de dos vuelos desde Estados Unidos pues los colombianos deportados venían esposados.



“Hay que decir también que Estados Unidos tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, por decirlo así, pero que tengan la voluntad de querer volver porque no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo y unas condiciones, digamos, administrativas legales”, agregó Villavicencio.

Este anuncio de la canciller se da solo días antes de la reunión en Washington entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Un encuentro que se da tras algunos episodios de tensión entre los dos gobiernos.