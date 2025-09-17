En vivo
Capturan en El Dorado a colombiano tras ser deportado de EEUU: tenía circular azul de Interpol

El colombiano deportado de Estados Unidos y capturado en el aeropuerto de Bogotá era buscado por los delitos de blanqueo de capitales, organización, asociación o grupo delictivo.

Capturan en El Dorado a colombiano tras ser deportado de EEUU
Capturan en El Dorado a colombiano tras ser deportado de EEUU
Foto: Migración
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Un operativo de control migratorio en el Aeropuerto Internacional El Dorado permitió la captura de un ciudadano colombiano deportado desde Estados Unidos, requerido en el país por delitos relacionados con blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

El hecho se registró este miércoles, 17 de septiembre, cuando las autoridades de Migración Colombia identificaron al hombre tras su llegada desde la ciudad de Alexandria, Estados Unidos. Según confirmaron las autoridades, sobre él pesaba una circular azul que lo vinculaba con delitos de organización, asociación o grupo delictivo.

La captura fue posible gracias al cruce de información en los sistemas de Migración Colombia y a los protocolos de articulación interinstitucional que se activan en este tipo de casos. El hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que asumió la custodia para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó la importancia de la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales para garantizar la seguridad en las fronteras: “Este procedimiento refleja la solidez del trabajo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional y las autoridades internacionales. La cooperación interinstitucional es fundamental para reforzar la seguridad en nuestras fronteras”, dijo la funcionaria.

El caso se suma a otros procesos recientes en los que el intercambio de información y los controles migratorios han permitido detectar y poner a disposición de la justicia a personas buscadas por distintos delitos.

Migración Colombia reiteró que su misión no se limita únicamente al registro de entradas y salidas del territorio nacional, sino que también incluye la prevención y detección de amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad del país. “Con acciones como esta reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad nacional y la protección de las fronteras”, agregó la entidad en un comunicado.

Hasta el momento, no ha sido revelada la identificación del capturado ni se dieron más detalles de su posible participación en redes de lavado de dinero u organizaciones criminales.

