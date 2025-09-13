Demoras en aeropuerto de Rionegro: Migración reporta hasta 300 pasajeros cada 15 minutos

Demoras de hasta tres horas fueron reportadas por viajeros en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, que sirve a Medellín y que en promedio recibe cada 15 minutos entre 9 y 10 vuelos, lo que hace que se generen congestiones en las salas.

Este fue el argumento de la directora de Migración Colombia en Antioquia, Paola Salazar, ante las quejas de las últimas horas y los videos que circulan en las redes sociales de las largas filas. La funcionaria indicó que ese flujo de vuelos implica la llegada de hasta 300 pasajeros y que con la capacidad que tiene dicha terminal aérea se atendió la situación.

La recomendación para quienes piensan salir del país o ingresar es el uso de la herramienta Biomig, según lo dijo Gloria Arriero, directora general de Migración, teniendo en cuenta que para el caso de la ciudad solo dos de 10 viajeros lo hacen.

"Así podrán disfrutar de un proceso migratorio más ágil y sin filas. Medellín está en el top tres de las ciudades más visitadas del país, y su aeropuerto es clave para la conectividad internacional. Más que una opción, Biomic debe verse como una herramienta esencial para garantizar la movilidad en una de las terminales aéreas más importantes de Colombia", indicó.

Ante los cuestionamientos que también hizo al respecto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que pidió soluciones a la Cancillería Colombiana, la entidad indicó que viene adelantando acciones como el refuerzo de personal y un nuevo punto de registro de Biomig, en Medellín, además de la ampliación de la zona de Migración en dicho aeropuerto para esta herramienta tecnológica y que los ciudadanos la utilicen.

También destacan que vienen uniendo esfuerzos con Airplan, Proantioquia, Avianca y entidades del Gobierno, para trabajar en más soluciones, “el apoyo de la Gobernación es bienvenido”, indicó Migración.

