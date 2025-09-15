Migración Colombia proyecta un movimiento total de 777.000 viajeros para semana de receso

Migración Colombia espera que durante la semana de receso de este 2025, la cual se desarrollará desde el 4 hasta el 13 de octubre, se espera que haya un flujo de viajeros por todos los aeropuertos del país de 777.000 (392.000 saliendo del país y 385.000 ingresando), lo que representa un aumento del 6 % con respecto a las cifras vistas en el mismo periodo del 2024.

Según la misma entidad, los aeropuertos que contarán con la mayor cantidad de tráfico serán en primer lugar el Aeropuerto El Dorado, con el 61 % de los viajes; en segundo lugar el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta sus servicios para Medellín con el 17 % de los viajes; y en tercer lugar, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena con el 7 % de los viajes. El top 5 lo cierran los aeropuertos de Cali y Rumichaca.

Además, desde Migración Colombia aseguran que los destinos que más visitarán los colombianos serán Estados Unidos, España, México, Panamá, República Dominicana y Ecuador. Y, por otro lado, se espera que los turistas que vendrán al país lleguen de países como Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Perú y Chile.

Viaje a playa, referencia. Foto: Viajes Fallabella.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, destacó que los oficiales de migración ya están listos para enfrentar esa semana, además de que también afirmó que “estas son proyecciones construidas por Migración Colombia, que confirman que vivimos un momento de crecimiento turístico. ‘El país de la belleza’ está recibiendo más visitantes y nuestros connacionales viajan cada vez más, lo que refleja el éxito del turismo como motor de desarrollo y orgullo nacional”.

Por último, Migración Colombia hizo un llamado a los viajeros para que verifiquen la documentación necesaria que les exigen los países a los cuales se dirijan, sobre todo si viajan con menores de edad, tener sus pasaportes vigentes y realizar el registro en el sistema de ‘Bioming’ para agilizar el proceso de salida e ingreso al territorio nacional.