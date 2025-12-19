En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Frustran ataque terrorista con explosivos contra estación de Policía en Popayán, Cauca

Frustran ataque terrorista con explosivos contra estación de Policía en Popayán, Cauca

Los explosivos fueron detonados de manera controlada. Las autoridades verifican cámaras de seguridad para identificar a los terroristas.

