Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Antioquia  / Se entregó mujer señalada de quemar vivo a su pareja sentimental en una vivienda de Medellín

Se entregó mujer señalada de quemar vivo a su pareja sentimental en una vivienda de Medellín

Aunque la mujer huyó y se intentó esconder fuera del departamento de Antioquia, las autoridades pudieron dar con su paradero rápidamente.

