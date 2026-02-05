Se entregó mujer señalada de quemar vivo a su pareja sentimental en una vivienda de Medellín

Capturaron a la mujer señalada de quemar vivo a su pareja sentimental en una vivienda de Medellín. Aunque la mujer huyó y se intentó esconder fuera del departamento de Antioquia, autoridades pudieron dar con su paradero rápidamente.



Sobre el crimen

La muerte de Alexis Ospina, de 28 años, no solo causó conmoción pues el hombre fue quemado vivo por su pareja sentimental en una vivienda del barrio La Milagrosa de Medellín, sino que también generó una respuesta inmediata de las autoridades que en las últimas horas lograron la captura de la supuesta responsable, Laura Rave.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre sostuvo una discusión con su pareja sentimental, que estaba en estado de embriaguez, y minutos después presuntamente la mujer roció gasolina a la vivienda donde estaban y la incendió con él adentro, causándole graves heridas que le costaron la vida.

Tras conocido este trágico hecho, cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que la mujer huye del sitio con una recipiente plástico en la mano, donde llevaría el combustible, mientras que la vivienda ardía en llamas y la comunidad del sector ayudaba a la víctima como relató María Eugenia Tobón, amiga cercana de Alexis Ospina.

“Y él salió literal quemado con el celular en la mano porque, inclusive, llamé a la mamá y estaba acostada, tenía el celular en silencio. Tenía el resorte del bóxer pegado como derretido contra el cuerpo y ella me decía que él soltaba como escamas, como si tuviera la piel quemada. Y él solo decía, "Yo me voy a morir, no me deje morir", relató.



Luego de varios días de búsqueda incesante por parte de las autoridades, Rave se entregó en una Estación de Policía en Pereira, donde contó lo que sucedió en la capital de Antioquia y fue trasladada a un centro asistencial por unas lesiones que corresponderían al dicho del incendio.

Mientras se define la situación de la mujer, hay que recordar que la pareja tiene una hija de tan solo cinco años, que, por fortuna, estaba a cargo de su abuela al momento de los hechos, y que ya había antecedentes de violencia, pues hace un par de meses Rave quebró una botella y le propinó una grave herida en el estómago a Ospina.