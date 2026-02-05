Avinal defiende que sí ha cumplido órdenes del Consejo de Estado por granja de El Carmen de Viboral

La empresa Avinal le salió al paso a la controversia que se ha generado con algunos habitantes del municipio de El Carmen del Viboral, vecinos de su granja Las Aves, donde trabajan 140 personas y existe desde el año 1978, siendo la segunda en la historia de la compañía fundada seis años antes.

En vista de que incluso hay en curso un incidente de desacato que está evaluando el Tribunal Administrativo de Antioquia, tras un fallo del Consejo de Estado en el año 2024 por quejas por ruido y olor en la mencionada granja, su gerente Juan Peláez, manifestó en diálogo con Blu Radio que han estado dando cumplimiento a las órdenes impartidas por el juzgado.

Según indicó el directivo, prueba de ello es que en primera instancia el Tribunal consideró que Cornare como autoridad ambiental, la Alcaldía y Avinal cumplían totalmente con los requisitos de la operación avícola allí, pero el proceso avanzó al ante el Consejo de Estado que falló a favor de los quejosos en la parcelación Sierras de la Macarena, solicitando que continuarán los procesos de control y seguimiento.

"Estamos regulados por Cornare a través de un programa que se llama el Prio, que es el programa para la reducción por impacto por olores ofensivos. Ese cumplimiento normativo implica reportes semestrales para las diferentes variables o parámetros que están allí incluidos. Y, además, hemos hecho mediciones de olor y de ruido, todas ellas realizadas por laboratorios o entidades debidamente certificadas por el Ideam, como lo exige la norma". detalló.



Justamente frente a cómo ha sido el proceso con la parte de la comunidad que se mostró inconforme, Peláez señaló que se realizaron unas mesas de trabajo donde los quejosos participaron activamente, donde se estructuró el PRIO y se daba respuesta a las necesidades que estos manifestaban, por lo que a su juicio cuentan con toda la información para evidenciar que sí se han venido tomando acciones tanto por parte de la empresa como por las autoridades que deben supervisarla.

"Un mensaje contradictorio cuando usted mira no las palabras, sino los hechos. Entonces yo diría que no hay consistencia entre lo que predican y lo que practica. Ahí hay una realidad de preexistencia. Ellos llegaron mucho después y ahora pretenden pues que no sabían que ahí había una operación avícola que está defendida por nuestra Constitución. Se debe privilegiar la producción de alimentos. Nosotros somos generadores no solo de esa buena proteína, sino de trabajo formal", defendió el directivo.

"¿Y qué pretenden? Por ejemplo, que se suspenda el proceso de compostaje, entonces, eso es como que usted en su casa no tenga baño, eso es es inaudito, y además la norma exige que la gallinaza de las gallinas se debe tratar en la granja, por razones sanitarias", explicó.

Por lo pronto, hay que mencionar que el Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 30 de enero admitió este recurso legal y le dio tres días de plazo al alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, y el director de Cornare, Javier Valencia, para que expliquen las acciones adoptadas hasta ahora, como parte de la decisión que fijó en su momento el Consejo de Estado.

