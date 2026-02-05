Decomisan 200 kilos de carne por malas condiciones; iba a venderse en Barrancabermeja

Un total de 200 kilogramos de carne de res fueron decomisados por la Policía durante un operativo de control sanitario en la plaza de mercado del barrio Torcoroma, en Barrancabermeja, al evidenciarse que el producto era transportado y manipulado sin cumplir las mínimas condiciones de higiene, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía del Magdalena Medio, quienes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron un vehículo que transportaba carne sin refrigeración, sin cadena de frío y en condiciones inadecuadas de salubridad.

Según explicó el intendente Juan Hernández Caballero, comandante de patrulla del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, al verificar el cargamento se evidenció que el producto no cumplía con las normas de inocuidad exigidas para alimentos destinados al consumo humano, por lo que se procedió de inmediato a su incautación.

El operativo se llevó a cabo en la carrera 21 con calle 54, donde fue requerido el conductor del vehículo, un hombre de 49 años, quien no pudo acreditar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Las autoridades aplicaron un comparendo por infringir la Ley 9 de 1979 y el Decreto 1500 de 2007, que regulan el manejo y transporte de productos cárnicos.



"La carne decomisada, avaluada en aproximadamente 6 millones de pesos, fue posteriormente desnaturalizada, al determinarse que no era apta para el consumo humano", señaló el intendente Hernández.

Desde la Policía reiteraron el llamado a comerciantes y transportadores de alimentos a cumplir con las normas sanitarias, y a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo la salud de los consumidores.