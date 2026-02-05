En vivo
Decomisan 200 kilos de carne por malas condiciones; iba a venderse en Barrancabermeja

Decomisan 200 kilos de carne por malas condiciones; iba a venderse en Barrancabermeja

La carne fue decomisada en un camión e iba a ser comercializada en la plaza de mercado Torcoroma de Barrancabermeja.

