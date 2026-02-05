En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Pacto Histórico
Iván Cepeda
Informe HRW

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla conductor que sobrevivió al grave accidente que dejó una mujer muerta en Chapinero

Habla conductor que sobrevivió al grave accidente que dejó una mujer muerta en Chapinero

El siniestro, que dejó una adulta mayor sin vida, dejó otros tres heridos. Uno de los sobrevivientes relató cómo ocurieron los hechos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad