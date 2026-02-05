Habla conductor que sobrevivió al grave accidente que dejó una mujer muerta en Chapinero

Momentos de angustia, confusión y dolor se vivieron en la tarde del miércoles 4 de febrero en Chapinero, nororiente de Bogotá, luego de un grave accidente de tránsito que terminó con la vida de una mujer de 68 años y dejó a otras tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El siniestro, ocurrido en la intersección de la calle 63 con carrera 17, quedó registrado en cámaras de seguridad y generó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.

De acuerdo con las imágenes conocidas, una camioneta negra habría cruzado un semáforo en rojo y chocó contra una motocicleta que transitaba por la vía.

El fuerte impacto hizo que el motociclista saliera despedido hacia la acera, donde terminó arrollando a tres peatones que caminaban por el lugar. La mujer fallecida iba acompañada de dos niños, quienes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a la Clínica del Country.



El sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, explicó que el accidente generó además una emergencia adicional. “Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste y posteriormente a tres peatones”, señaló. El poste cayó sobre una vivienda cercana, provocando una fuga de gas que obligó a acordonar el área mientras organismos de socorro y personal de Codensa evaluaban los riesgos.



Según versiones preliminares, la mujer habría reaccionado en un último intento por proteger a los niños que la acompañaban, empujándolos hacia un costado de la vía para evitar que fueran impactados de lleno. “Afortunadamente los menores se encuentran bien”, confirmó el sargento Lara.



¿Qué dijo el conductor que se salvó de milagro?

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Cristian Rincón, motociclista que logró salvar su vida por segundos. En diálogo con Citytv, contó que estaba detenido junto a su moto cuando notó el peligro. “Me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado y quedé a unos dos metros”, relató. Aunque resultó con heridas leves, su motocicleta quedó completamente destruida.

Rincón también recordó cómo, tras el choque contra el poste, el vehículo giró violentamente y terminó arrollando a la mujer. “Ella alcanzó a empujar a los niños y eso evitó que les pasara algo peor”, afirmó.

Las autoridades restringieron el tránsito durante varias horas mientras adelantaban el levantamiento del cuerpo y recopilaban pruebas para establecer responsabilidades. El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la cultura vial y el respeto por las normas de tránsito en una ciudad donde, cada semana, se registran accidentes con consecuencias fatales.