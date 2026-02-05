Revelan video del momento exacto del accidente que dejó una mujer muerta y tres heridos en Chapinero

Un video captado por cámaras de seguridad del sector se convirtió en una pieza clave para esclarecer el grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 4 de febrero en el barrio Chapinero de Bogotá, que dejó como saldo una mujer fallecida, dos menores heridos y un motociclista gravemente lesionado.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la víctima mortal era una mujer de 58 años que caminaba por la avenida Mutis con carrera 17 acompañada de sus dos nietos, de 6 y 11 años, cuando fue arrollada por un vehículo particular que se desplazaba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la mujer murió en el lugar de los hechos.

Los dos menores resultaron con lesiones leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde permanecen bajo observación médica. Así lo confirmó el coronel Jhon Silva, jefe seccional de Tránsito de Bogotá, quien señaló que “afortunadamente, las heridas de los niños no son de gravedad”.

En el mismo accidente también se vio involucrado un motociclista, quien fue embestido por el mismo automotor segundos antes de que este arrollara a la peatona. El hombre sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva, donde recibe atención especializada.



Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, mientras varios vehículos esperaban el cambio del semáforo, una camioneta aparece circulando a gran velocidad, embiste primero al motociclista y luego impacta a la mujer y a los dos menores que cruzaban la vía. Posteriormente, el vehículo terminó chocando contra un establecimiento comercial, causando daños materiales considerables.

Este es el video del momento exacto



Según las primeras hipótesis, el conductor habría excedido el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era manejado por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19. Ambos fueron requeridos por las autoridades en el lugar de los hechos.

“El conductor fue trasladado a la URI para practicarle la prueba de embriaguez y adelantar todo el proceso de judicialización, con el fin de poner la documentación en manos de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Silva.