Camilo Romero sobre consulta: "Roy Barreras es un político circunstancial"

El panorama político de la izquierda en Colombia atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los movimientos internos de sus precandidatos. Camilo Romero, precandidato presidencial avalado por el Partido de los Trabajadores, ha manifestado su profunda preocupación por lo que considera un "atentado a la democracia" que busca golpear al sector progresista.



El impacto del CNE y la retirada de Iván Cepeda

La crisis se agudizó cuando Iván Cepeda anunció que no participará en la consulta de marzo y que irá directamente a la primera vuelta presidencial. Romero respaldó esta decisión calificándola como "lo correcto" ante las acciones del CNE, que no solo afectan la candidatura presidencial sino también las listas al Congreso del Pacto Histórico. Según Romero, el organismo electoral insiste en "golpear al progresismo", lo cual representa una alerta democrática que debe ser atendida tanto nacional como internacionalmente.

Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anuncian consulta de 'Pacto Amplio' Foto: @RoyBarreras / El Espectador

El choque con Roy Barreras

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el fuerte cuestionamiento de Romero hacia Roy Barreras, quien decidió mantenerse en la consulta de manera independiente. Romero describió a Barreras como un político "circunstancial", comparándolo con figuras "esenciales" como Gustavo Petro o incluso Álvaro Uribe, quienes mantienen una línea ideológica clara a lo largo del tiempo.

Para Romero, Barreras está actuando de manera "egoísta, individualista y personalista", sin tener en cuenta una estrategia conjunta del sector progresista. "El país conoce quién es Roy y cómo ha actuado toda la vida", afirmó Romero, señalando que mientras unos se juegan la vida por el cambio, otros simplemente orbitan según la conveniencia política del momento.

Roy Barreras Foto: Facebook

A pesar de las críticas, Romero no descarta participar en la consulta, pues le preocupa dejar el "terreno libre" a otros sectores como la coalición de centroderecha o el sector liderado por Claudia López.



Escuche aquí la entrevista: