Tolima declara alerta general por intensas lluvias; 9 municipios están en riesgo

Tolima declara alerta general por intensas lluvias; 9 municipios están en riesgo

La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas.

