Tolima declara alerta general por intensas lluvias; 9 municipios están en riesgo

El invierno dejó de ser una advertencia y pasó a convertirse en una emergencia de alcance departamental. Las autoridades del Tolima declararon alerta general ante el recrudecimiento de la temporada de lluvias, luego de confirmar que el 100 % del territorio presenta algún tipo de afectación , con deslizamientos, desbordamientos de ríos, vías colapsadas y comunidades en riesgo.

La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas. Según el balance oficial, el departamento pasó de tener cerca del 80 % de sus municipios afectados a un escenario de impacto total, lo que obligó a activar un monitoreo permanente y medidas de respuesta inmediata.

Actualmente, 22 municipios se encuentran en alerta naranja por amenaza de deslizamientos, mientras que nueve están en alerta roja , el nivel más alto de riesgo. Estos son: Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Purificación, Mariquita, Santa Isabel y Venadillo.

Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que la declaratoria no es un trámite administrativo, sino una fase de reacción activa ante la magnitud de la emergencia.



“Desde la Gobernación del Tolima estamos realizando un monitoreo permanente y una respuesta acorde a la actual temporada de lluvias. En las últimas horas, a través de nuestro centro de monitoreo y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, hemos atendido emergencias en varios municipios”, señaló la funcionaria en diálogo con Blu Radio.

Mayorquín detalló que en Dolores se reportó una vivienda afectada en el casco urbano. En Villahermosa , un deslizamiento bloqueó la vía que conduce a la vereda Yarumal; y en Ataco , se presentó un hundimiento de terreno en la carretera hacia la vereda La Reforma.

“Tenemos 22 municipios en alerta naranja y nueve en alerta roja por deslizamientos. En estos territorios el riesgo es alto y se requiere máxima precaución por parte de la comunidad”, recalcó.

Las autoridades advirtieron que, de continuar las lluvias con la misma intensidad, no se descartan evacuaciones preventivas , especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a ríos y laderas inestables. El llamado a la ciudadanía es a evitar transitar por vías afectadas, no intentar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a la información oficial.

La emergencia invernal también tuvo impacto en otros frentes abordados durante el consejo. En materia de salud pública , se reforzó el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla y se anunció una estrategia para aliviar la crisis en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Entre las medidas está la habilitación del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, como punto alterno, con el fin de evitar largas filas a la intemperie en medio de las lluvias.

Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen en alistamiento permanente y el departamento continúa bajo vigilancia diaria, en un invierno que ya dejó de ser estacional para convertirse en una amenaza constante.