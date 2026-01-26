En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fiebre amarilla en Tolima dejó 10 muertos en 2026; refuerzan acciones de control y vacunación

Fiebre amarilla en Tolima dejó 10 muertos en 2026; refuerzan acciones de control y vacunación

Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.

